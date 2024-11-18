A Milli Takım 637. Maçına Çıkıyor: Karadağ Turu Bekleniyor

A Milli Futbol Takımı Tarihi Maç İçin Hazır

A Milli Futbol Takımı, yarın UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup’taki son karşılaşmasında Karadağ ile karşılaşacak. Bu maç, Türkiye'nin tarihindeki 637. müsabaka olacak.

101 Yıllık Tarih ve 636 Maç Deneyimi

Türkiye, 101 yıllık futbol geçmişinde toplam 636 maç oynadı. Bu karşılaşmaların 351’i resmi, 285’i özel olmak üzere;

248 galibiyet, 150 beraberlik ve 238 yenilgi alındı. Ayrıca, ay-yıldızlılar toplam 869 gol atarak, kalesinde 908 gol gördü.

Hükmen Galibiyet ve Özel Maçlar

Milliler, bugüne kadar 91 farklı ülke takımıyla sahada mücadele etti. Yunanistan karşısında alınan hükmen galibiyet ise tek örnek olarak kaydedildi. 17 Kasım 2015'teki özel maç 0-0 sona erse de, FIFA, Yunanistan'ın kural dışı oyuncu oynattığı için karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 olarak tescilledi.

21 Mayıs 2014'te Kosova ile yapılan özel maçta ise Türkiye, rakibini 6-1 yenmiş fakat bu maç; Kosova'nın UEFA ile FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirilmemiştir.

Vincenzo Montella'nın Yönetimindeki 19’uncu Maç

Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde 19’uncu sınavını Karadağ karşısında verecek. Montella'nın ilk 3 maçını kazanan milliler, sonrasında galibiyet elde edemedi. Ancak, EURO 2024'ün ilk maçında Gürcistan'ı yenerek bu olumsuz duruma son vermiştir.

Montella yönetiminde Türkiye, 13’ü resmi, 5’i özel toplam 18 maça çıktı ve bu maçlardan 9 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 4 beraberlik ile ayrıldı.

Karadağ Maçına Dair Sonuçlar

Montella’nın yönetiminde alınan sonuçlar ise şu şekildedir:

12.10.2023 Hırvatistan-Türkiye EURO 2024 Elemeleri 0-1

15.10.2023 Türkiye-Letonya EURO 2024 Elemeleri 4-0

18.11.2023 Almanya-Türkiye Özel 2-3

21.11.2023 Galler-Türkiye EURO 2024 Elemeleri 1-1

26.03.2024 Macaristan-Türkiye Özel 1-0

02.03.2024 Avusturya-Türkiye Özel 6-1

04.06.2024 İtalya-Türkiye Özel 0-0

10.06.2024 Polonya-Türkiye Özel 2-1

18.06.2024 Türkiye-Gürcistan EURO 2024 3-1

22.06.2024 Türkiye-Portekiz EURO 2024 0-3

26.06.2024 Çekya-Türkiye EURO 2024 1-2

02.07.2024 Avusturya-Türkiye EURO 2024 1-2

06.07.2024 Hollanda-Türkiye EURO 2024 2-1

06.09.2024 Galler-Türkiye UEFA Uluslar Ligi 0-0

09.09.2024 Türkiye-İzlanda UEFA Uluslar Ligi 3-1

11.10.2024 Türkiye-Karadağ UEFA Uluslar Ligi 1-0

14.10.2024 İzlanda-Türkiye UEFA Uluslar Ligi 2-4

16.11.2024 Türkiye-Galler UEFA Uluslar Ligi 0-0

A Milli Futbol Takımı'nın Karadağ karşısında alacağı sonuç, uluslararası arenadaki geleceği açısından büyük önem taşıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.