A Milli Takım'a genç isim dahil oluyor!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılacak A Milli Futbol Takımı'na güçlü bir takviye yapmaya hazırlanıyor. Alman basınına yaptığı dikkat çeken açıklamalarla gündeme gelen Altıntop, Nürnberg'in 18 yaşındaki yetenekli oyuncusu Can Uzun'un A Milli Takım forması giyme olasılığını resmen doğruladı.

Altıntop, U17 Milli Takımı'nda gösterdiği performansla dikkat çeken Can Uzun'un, A Milli Takım için düşünüldüğünü ve kendisiyle görüşmelerin sürdüğünü açıkladı. Genç futbolcunun aynı zamanda U21 kategorisinde de başarılı bir performans sergilediğini vurgulayan Altıntop, Can Uzun'un büyük potansiyele sahip olduğunu ve Türk futboluna önemli katkılar sağlayabileceğine inandığını belirtti.





Altıntop, Can Uzun'un 2005 doğumlu olması ve şu anda A Milli Takım'da yer alan Arda Güler ve Kenan Yıldız gibi genç yeteneklerle aynı jenerasyonda bulunmasıyla birlikte, Türk futbolunun geleceğinde önemli bir rol oynamasını beklediklerini dile getirdi. Ayrıca, genç futbolcunun kariyerine Nürnberg'de devam etse de, Almanya'nın önde gelen kulüpleri Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt ve Bayern Münih'in yanı sıra Inter ve Newcastle United'ın da Can Uzun'a ilgi gösterdiği belirtildi.

Altıntop, Can Uzun'un kulüp tercihini yaparken genç oyuncunun tecrübelerinden faydalanabileceği bir teknik direktör ve kulüp seçmesi gerektiğini vurgulayarak, "Biz diyoruz ki, çırak ustadan daha iyi olmalı ki sanat kaybolmasın." şeklinde önemli bir mesaj da iletti.

Türk futbolseverler, Can Uzun'un A Milli Takım'a katılmasıyla birlikte, milli formayla sahalarda göstereceği başarıları heyecanla bekliyor.