A Milli Takım, A Ligi Hedefiyle Karadağ ile Karşılaşıyor

A Milli Takım, Karadağ ile Kritik Maça Çıkıyor

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 6. ve son maçında yarın deplasmanda Karadağ ile karşılaşacak. Niksic Şehir Stadı'nda oynanacak bu önemli mücadele, TSİ 22.45'te başlayacak. Karşılaşmanın hakemliğini İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Urs Schnyder üstlenecek. Schnyder'ın yardımcıları Marco Zürcher ve Benjamin Zürcher, 4. hakem ise Sven Wolfensberger olacak.

Hedef: A Ligi'ne Yükselmek

Türkiye, bu organizasyonun 4. Grup'taki son maçları öncesinde 11 puanla lider konumda bulunuyor. 9 puanla ikinci sıradaki Galler'in de A Grubu'na yükselme şansı devam ediyor. Grupta, 7 puanla İzlanda 3. sırada, puansız ve C Ligi'ne düşmesi kesinleşen Karadağ son sırada yer alıyor.

Eğer Ay-yıldızlı ekip, Karadağ karşısında galip gelirse, Galler-İzlanda karşılaşmasının sonucuna bakılmaksızın 14 puanla lider olarak A Grubu'na yükselecek. Ancak, milli takımın Karadağ ile berabere kalması ya da mağlup olması halinde, liderlik mücadelesi Galler-İzlanda maçına bağlı olacak.

Centilmenlik Puanı Süreci

Türkiye, Karadağ ile golsüz eşitlik sağlarsa ve Galler, İzlanda'yı 3-0 yenirse bu durumda averaj, ikili averaj ve atılan-gelen goller eşitlenecek. Bu noktada, centilmenlik puanı (görülen kartlar) lideri belirleyecek. Türkiye, gruptaki ilk maçında Galler ile 0-0 berabere kalırken, İzmir'de İzlanda'yı 3-1, Samsun'da Karadağ'ı 1-0 ve deplasmanda İzlanda'yı 4-2 yendi. Beşinci maçında ise Galler ile 0-0 eşitlik sağladı. Karadağ ise gruptaki tüm maçlarda kaybederek son sırada yer aldı.

Takımda Son Durum

A Milli takımda cezası sona eren Kenan Yıldız, bu maçta forma giyebilecek. Cezalı olan Abdülkerim Bardakcı ise takımdaki yerini alamayacak. Ayrıca, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, Deniz Gül, Ahmed Kutucu ve sonradan kadroya davet edilen Eren Dinkci sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. Yeni adaylar arasında Yasin Özcan, Bertuğ Yıldırım, Cihan Çanak ve Gökhan Sazdağı var. Sakatlanarak oyundan çıkan kaptan Hakan Çalhanoğlu ve Eren Elmalı'nın durumu ise maç günü netlik kazanacak.

Aday Kadro

A Milli Takım'ın Karadağ maçı aday kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor) Defans: Mert Müldür, Samet Akaydın (Fenerbahçe), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Merih Demiral (Al-Ahli), Yasin Özcan (Kasımpaşa), Zeki Çelik (Roma), Gökhan Sazdağı (Kayserispor)

Mert Müldür, Samet Akaydın (Fenerbahçe), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Merih Demiral (Al-Ahli), Yasin Özcan (Kasımpaşa), Zeki Çelik (Roma), Gökhan Sazdağı (Kayserispor) Orta saha: Doğucan Haspolat (Westerlo), Hakan Çalhanoğlu (İnter Milan), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu, Cihan Çanak (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Benfica)

Doğucan Haspolat (Westerlo), Hakan Çalhanoğlu (İnter Milan), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu, Cihan Çanak (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Benfica) Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Bertuğ Yıldırım (Getafe), Enes Ünal (Bournemouth), Kerem Aktürkoğlu (Benfica), Semih Kılıçsoy (Beşiktaş)

Galler ile İzlanda arasındaki maç da yarın TSİ 22.45'te başlayacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.