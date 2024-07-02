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A Milli Takım'da iki önemli kayıp! Orkun Kökçü ve İsmail Yüksek cezalı duruma düştü

A Milli Futbol Takımı'nın Avusturya ile oynadığı maçta Orkun Kökçü ve İsmail Yüksek, aldıkları sarı kartlarla cezalı duruma düştü.

Yayın Tarihi: 02.07.2024 23:51
Güncelleme Tarihi: 02.07.2024 23:51
A Milli Takım'da iki önemli kayıp! Orkun Kökçü ve İsmail Yüksek cezalı duruma düştü

xA Milli Takım'ın Euro 2024 Yolunda İki Önemli Engeli: Orkun Kökçü ve İsmail Yüksek

A Milli Futbol Takımı, Euro 2024 yolunda Avusturya ile oynadığı kritik maçta önemli bir kayıp yaşadı. Orkun Kökçü ve İsmail Yüksek, mücadelenin ilk yarısında gördükleri sarı kartlar sonrası cezalı duruma düştü. Bu durum, potansiyel olarak Hollanda ile oynanacak olan son 16 turu maçında takımın kadrosunda eksiklik yaratabilir.

Mücadelenin ilk yarısında orta sahada etkili bir performans sergileyen Orkun Kökçü, 37. dakikada aldığı sarı kartla cezalı duruma düştü. Milli Takım'ın kilit oyuncularından biri olan Kökçü'nün, Avusturya'yı elemesi halinde Hollanda ile oynanacak olan maçta forma giyme şansı bulunmuyor. Teknik direktörün bu kaybı nasıl telafi edeceği ise merak konusu.

Öte yandan, A Milli Takım'ın savunma hattının önemli isimlerinden İsmail Yüksek de maçın 41. dakikasında aldığı sarı kart sonucunda cezalı duruma düştü. Yüksek'in, takımın defansif dengesine katkı sağlayan performansı, önümüzdeki maçlarda hissedilebilir eksiklik yaratabilir.

euro 2024

Cezalı duruma düşen bu iki önemli oyuncunun eksikliği, teknik direktörün taktiksel planlarını yeniden gözden geçirmesini gerektirebilir. Yedek kulübesinden çıkacak oyuncuların bu kritik maçlarda nasıl bir rol üstleneceği, Milli Takımın Euro 2024 yolculuğu açısından büyük önem taşıyor. 

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