DOLAR
40,99 0,36%
EURO
48,01 0,65%
ALTIN
4.445,09 -0,3%
BITCOIN
4.589.109,97 0,63%

A Milli Takım, Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Bulgaristan'ı 3-0 Yenip Son 16'ya Yükseldi

A Milli Takım, Tayland'da düzenlenen Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası E Grubu ikinci maçında Bulgaristan'ı 3-0 yenerek son 16 turuna yükseldi.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 16:51
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 16:51
A Milli Takım, Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Bulgaristan'ı 3-0 Yenip Son 16'ya Yükseldi

A Milli Takım, Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Bulgaristan'ı 3-0 Yenip Son 16'ya Yükseldi

Gruptaki kritik zafer

Tayland'da düzenlenen Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası E Grubu ikinci maçında, A Milli Takım güçlü bir performans sergileyerek Bulgaristan'ı mağlup etti.

Karşılaşmayı setlerde 3-0 kazanan A Milli Takım, bu sonuçla turnuvadaki son 16 turuna yükselmeyi garantiledi. E Grubu'ndaki bu galibiyet, ay-yıldızlıların ilerleyen turlarda iddialı bir konuma gelmesini sağladı.

Tur garantisi ve sonraki aşama

Bu önemli zafer, takımın organizasyondaki iddiasını pekiştirdi. Son 16 turu biletini alan A Milli Takım, turnuvada bir üst tura odaklanacak ve hedeflerini sürdürmeye devam edecek.

İLGİLİ HABERLER

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Melikgazi Kayseri Basketbol, Merve Uygül'ü Kadrosuna Kattı
2
Arkas Sailing Team, Palermo-Montecarlo 2025'te İkinci Oldu
3
A Milli Takım - İspanya biletleri: Kırmızı Üyelere öncelikli satış başladı
4
El Bilal Toure İstanbul'da: Beşiktaş'ın kiralık transferinde hareketli karşılama
5
Trabzonspor Basketbol'un Otomotiv Sponsoru Yeniköy Motors Oldu
6
Arsenal ve Villarreal Averajla Zirvede: Avrupa Ligleri Özetleri
7
Hentbol Süper Kupa: Nilüfer Belediyespor 37-36 Beşiktaş

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan