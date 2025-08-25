A Milli Takım, Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Bulgaristan'ı 3-0 Yenip Son 16'ya Yükseldi

Gruptaki kritik zafer

Tayland'da düzenlenen Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası E Grubu ikinci maçında, A Milli Takım güçlü bir performans sergileyerek Bulgaristan'ı mağlup etti.

Karşılaşmayı setlerde 3-0 kazanan A Milli Takım, bu sonuçla turnuvadaki son 16 turuna yükselmeyi garantiledi. E Grubu'ndaki bu galibiyet, ay-yıldızlıların ilerleyen turlarda iddialı bir konuma gelmesini sağladı.

Tur garantisi ve sonraki aşama

Bu önemli zafer, takımın organizasyondaki iddiasını pekiştirdi. Son 16 turu biletini alan A Milli Takım, turnuvada bir üst tura odaklanacak ve hedeflerini sürdürmeye devam edecek.