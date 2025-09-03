A Milli Takım, Dünya Kupası Elemeleri'ne Gürcistan Deplasmanında Başlıyor

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında yarın Gürcistan'a konuk olacak. Karşılaşma Boris Paichadze Ulusal Stadı'nda oynanacak ve müsabaka TSİ 19.00'da başlayacak. Karşılaşma TV8'den naklen yayınlanacak.

Maçta düdüğü İtalya Futbol Federasyonundan hakem Davide Massa çalacak. Massa'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Filippo Meli ve Stefano Alassio yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Matteo Marcenaro olacak.

Grup Düzeni ve Takvim

A Milli Takım, E Grubu'nda Gürcistan'ın yanı sıra İspanya ve Bulgaristan'a karşı mücadele edecek. Grubun diğer maçında yarın TSİ 21.45'te Bulgaristan ile İspanya karşılaşacak. Ay-yıldızlı ekip, gruptaki ikinci maçında ise 7 Eylül Pazar günü Konya'da İspanya'yı konuk edecek.

Grup lideri doğrudan Dünya Kupası'na gidecek. 2026 Dünya Kupası, ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek ve 48 takımın katılımıyla gerçekleştirilecek. Avrupa'dan elemeler sonucunda toplam 16 takım turnuvaya katılma hakkı kazanacak. Kasım ayında sona erecek Avrupa elemelerinde, gruplarını lider tamamlayan 12 takım doğrudan Dünya Kupası'na katılacak. Son 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla toplam 16 takım mücadele edecek ve play-off maçları 2026'nın mart ayında oynanacak.

A Milli Takım'ın aday kadrosu

Kaleci: Altay Bayındır, Berke Özer, Mert Günok, Uğurcan Çakır

Savunma: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik

Orta saha: Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Forvet: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün.

Gürcistan'ın aday kadrosu

Teknik direktör Willy Sagnol tarafından belirlenen Gürcistan'ın 24 kişilik aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Giorgi Mamardashvili (Liverpool), Luka Gugeshashvili (PAOK), Davit Kereselidze (Dila Gori). Defans: Guram Kashia (Slovan Bratislava), Otar Kakabadze (Cracovia), Irakli Azarov (Shakhtar Donetsk), Luka Lochoshvili (Nürnberg), Giorgi Gocholeishvili (Hamburg), Saba Goglichidze (Udinese), Saba Khvadagiani (Maccabi Netanya). Orta Saha/Forvet: Giorgi Kvernadze (Frosinone), Giorgi Kochorashvili (Sporting), Anzor Mekvabishvili (Craiova), Nika Gagnidze (Kolos Kovalivka), Vladimer Mamuchashvili (Torpedo Kutaisi), Nodar Lominadze (Estoril Praia), Giorgi Tsitaishvili (Metz), Giorgi Abuashvili (Metz), Zuriko Davitashvili (Saint-Etienne), Saba Lobzhanidze (Atlanta United), Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain), Budu Zivzivadze (Heidenheim), Giorgi Guliashvili (Sarajevo), Georges Mikautadze (Olympique Lyon).