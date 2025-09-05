DOLAR
A Milli Takım, EuroBasket 2025'te İsveç ile Son 16'da

A Milli Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 Son 16 turunda yarın Arena Riga'da İsveç ile karşılaşacak; maç saat 12.00'de başlayacak.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 08:47
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 08:47
A Milli Takım, EuroBasket 2025'te İsveç ile Son 16'da

Maç Bilgileri

A Milli Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) son 16 turu maçında yarın İsveç ile karşılaşacak.

Karşılaşma Arena Riga'da oynanacak ve maç saat 12.00'de başlayacak.

Gruptaki Performanslar

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Türkiye, A Grubu'nda Sırbistan, Letonya, Portekiz, Estonya ve Çekya ile mücadele etti. Çıktığı 5 maçı da kazanmayı başaran ay-yıldızlı ekip, grup lideri olarak son 16 turuna yükseldi.

İsveç ise B Grubu'nda Almanya, Litvanya, Finlandiya, Karadağ ve Büyük Britanya ile yer aldı. Sadece bir galibiyet alabilen İsveç, grubu 4. basamakta tamamlayarak son 16 turuna kaldı.

Olası Eşleşmeler ve Diğer Son 16 Maçları

A Milli Takım, son 16 turunda İsveç'e üstünlük kurması halinde çeyrek finalde Polonya-Bosna Hersek müsabakasının galibiyle karşılaşacak.

Son 16 turunda yarın saat 15.15'te Almanya-Portekiz, saat 18.30'da Litvanya-Letonya ve saat 21.45'te Sırbistan-Finlandiya karşılaşmaları da oynanacak.

