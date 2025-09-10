A Milli Takım, EuroBasket 2025 Yunanistan Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Yarınki yarı final öncesi son çalışmalar

A Milli Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) yarı finalinde 12 Eylül Cuma günü Yunanistan ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Antrenman, Arena Riga'nın karşısındaki Olimpik Spor Merkezi'nde, başantrenör Ergin Ataman yönetiminde gerçekleştirildi. Söz konusu idmana, kaptan Cedi Osman dışında tüm oyuncular katıldı.

Çeyrek finalde Polonya ile oynanan maçta sakatlanan Cedi Osman'ın dinlendirildiği öğrenildi.

Antrenmanı, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile yönetim kurulu üyeleri de takip etti.

Milli takım, Yunanistan karşılaşmasının hazırlıklarını yarın tamamlayacak.