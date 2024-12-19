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A Milli Takım FIFA Sıralamasında 28. Sırayı Korudu

A Milli Futbol Takımı, FIFA'nın aralık ayı dünya sıralamasında 28. sıradaki yerini korudu.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 12:26
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 12:26
A Milli Takım FIFA Sıralamasında 28. Sırayı Korudu

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasındaki yerini değişmeden korudu. FIFA tarafından yapılan açıklamaya göre, aralık ayındaki dünya sıralamasında Türkiye, 1537,24 puan ile 28. sırada yer aldı.

FIFA sıralamasında Arjantin zirvede kalmaya devam ederken, ilk 10 basamakta herhangi bir değişiklik gerçekleşmedi. Bu doğrultuda, en son yayımlanan sıralamaya göre ilk 10’daki ülkeler aşağıda listelenmiştir:

FIFA Dünya Sıralaması - İlk 10

  1. Arjantin - 1867,25 puan
  2. Fransa - 1859,78 puan
  3. İspanya - 1853,27 puan
  4. İngiltere - 1813,81 puan
  5. Brezilya - 1775,85 puan
  6. Portekiz - 1756,12 puan
  7. Hollanda - 1747,55 puan
  8. Belçika - 1740,62 puan
  9. İtalya - 1731,51 puan
  10. Almanya - 1703,79 puan

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 3 Nisan 2025 tarihinde açıklanacak.

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