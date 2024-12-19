A Milli Takım FIFA Sıralamasında 28. Sırayı Korudu

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasındaki yerini değişmeden korudu. FIFA tarafından yapılan açıklamaya göre, aralık ayındaki dünya sıralamasında Türkiye, 1537,24 puan ile 28. sırada yer aldı.

FIFA sıralamasında Arjantin zirvede kalmaya devam ederken, ilk 10 basamakta herhangi bir değişiklik gerçekleşmedi. Bu doğrultuda, en son yayımlanan sıralamaya göre ilk 10’daki ülkeler aşağıda listelenmiştir:

FIFA Dünya Sıralaması - İlk 10

Arjantin - 1867,25 puan Fransa - 1859,78 puan İspanya - 1853,27 puan İngiltere - 1813,81 puan Brezilya - 1775,85 puan Portekiz - 1756,12 puan Hollanda - 1747,55 puan Belçika - 1740,62 puan İtalya - 1731,51 puan Almanya - 1703,79 puan

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 3 Nisan 2025 tarihinde açıklanacak.