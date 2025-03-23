Beşiktaş-Galatasaray Derbisinin Biletleri Yarın Satışta

Beşiktaş-Galatasaray Derbisi İçin Biletler Yarın Satışta!

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 29 Mart Cumartesi günü gerçekleştirilecek Beşiktaş-Galatasaray derbisinin biletleri, yarın saat 10.00'dan itibaren BJK SuperApp'te ön satışa sunulacak. Genel satış ise 25 Mart Salı günü yine aynı saatte başlayacak.

Bilet Fiyatları Ne Kadar?

Beşiktaş-Galatasaray derbisinin bilet fiyatları ise şu şekilde sıralandı:

Loca 152: 30.000 lira

Loca 162: 30.000 lira

VIP 100: 22.500 lira

VIP 101-126: 20.000 lira

Doğu Alt 115-116 Blok: 5.200 lira

Batı Alt 102-125 Blok: 5.200 lira

Doğu Alt 114-117 Blok: 4.800 lira

Batı Alt 103-124 Blok: 4.150 lira

Doğu Alt 113-118 Blok: 4.150 lira

Batı Üst 430-401 Blok: 3.900 lira

Batı Üst 429-402 Blok: 3.250 lira

Batı Üst 428-403 Blok: 2.850 lira

Doğu Üst Tüm Bloklar: 2.350 lira

Güney Alt Tüm Bloklar: 1.150 lira

Güney Üst Tüm Bloklar: 1.100 lira

Kuzey Alt Tüm Bloklar: 1.100 lira

Kuzey Üst Tüm Bloklar: 1.000 lira

Öte yandan, İl Güvenlik Kurulu kararı doğrultusunda Galatasaray karşılaşmasında yalnızca Beşiktaş logolu Passolig kart sahibi taraftarların bilet alabileceği belirtildi. 29 Mart 2023'ten itibaren Galatasaray logolu kartlarını iptal eden taraftarlar, müsabakaya bilet satın alamayacak.

Ayrıca bilet satın alan taraftarlar ve kombine sahiplerinin, biletlerini transfer edemeyeceği de vurgulandı.