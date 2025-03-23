Beşiktaş-Galatasaray Derbisinin Biletleri Yarın Satışta

Beşiktaş-Galatasaray derbisinin biletleri yarından itibaren satışa çıkıyor. Bilet fiyatları ve detaylarla ilgili bilgi alabilirsiniz.

Yayın Tarihi: 23.03.2025 17:30
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 17:30
Beşiktaş-Galatasaray Derbisinin Biletleri Yarın Satışta

Beşiktaş-Galatasaray Derbisi İçin Biletler Yarın Satışta!

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 29 Mart Cumartesi günü gerçekleştirilecek Beşiktaş-Galatasaray derbisinin biletleri, yarın saat 10.00'dan itibaren BJK SuperApp'te ön satışa sunulacak. Genel satış ise 25 Mart Salı günü yine aynı saatte başlayacak.

Bilet Fiyatları Ne Kadar?

Beşiktaş-Galatasaray derbisinin bilet fiyatları ise şu şekilde sıralandı:

  • Loca 152: 30.000 lira
  • Loca 162: 30.000 lira
  • VIP 100: 22.500 lira
  • VIP 101-126: 20.000 lira
  • Doğu Alt 115-116 Blok: 5.200 lira
  • Batı Alt 102-125 Blok: 5.200 lira
  • Doğu Alt 114-117 Blok: 4.800 lira
  • Batı Alt 103-124 Blok: 4.150 lira
  • Doğu Alt 113-118 Blok: 4.150 lira
  • Batı Üst 430-401 Blok: 3.900 lira
  • Batı Üst 429-402 Blok: 3.250 lira
  • Batı Üst 428-403 Blok: 2.850 lira
  • Doğu Üst Tüm Bloklar: 2.350 lira
  • Güney Alt Tüm Bloklar: 1.150 lira
  • Güney Üst Tüm Bloklar: 1.100 lira
  • Kuzey Alt Tüm Bloklar: 1.100 lira
  • Kuzey Üst Tüm Bloklar: 1.000 lira

Öte yandan, İl Güvenlik Kurulu kararı doğrultusunda Galatasaray karşılaşmasında yalnızca Beşiktaş logolu Passolig kart sahibi taraftarların bilet alabileceği belirtildi. 29 Mart 2023'ten itibaren Galatasaray logolu kartlarını iptal eden taraftarlar, müsabakaya bilet satın alamayacak.

Ayrıca bilet satın alan taraftarlar ve kombine sahiplerinin, biletlerini transfer edemeyeceği de vurgulandı.

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