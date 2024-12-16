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2025 UEFA Süper Kupa 13 Ağustos'ta Udine'de

2025 UEFA Süper Kupa maçı, 13 Ağustos'ta İtalya'nın Udine kentinde düzenlenecek. Friuli Stadı'nda gerçekleşecek.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 16:12
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 16:12
2025 UEFA Süper Kupa 13 Ağustos'ta Udine'de

2025 UEFA Süper Kupa Maçı Tarihi ve Yeri Belli Oldu

2025 UEFA Süper Kupa maçı, 13 Ağustos 2025 tarihinde İtalya'nın Udine kentinde gerçekleştirilecek.

UEFA'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, bu yılki Süper Kupa müsabakası UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu ile UEFA Avrupa Ligi kazananı ekiplerin kapışmasına sahne olacak. Sedonik Friuli Stadı ise bu önemli karşılaşmaya ev sahipliği yapacak.

Heyecan Dolu Bir Mücadele Bekleniyor

Büyük bir heyecanla beklenen bu karşılaşma, futbolseverler için önemli bir etkinlik olma özelliği taşıyor. Takımlar arasındaki rekabetin yanı sıra, taraftarların coşkusuyla birlikte unutulmaz anlara sahne olması bekleniyor.

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