A Milli Takım, Galler'i Yenerek A Ligi'ni Garantilemek İstiyor

A Milli Takım Galler ile Karşılaşıyor

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 5. maçında yarın Kayseri'de Galler ile karşı karşıya gelecek. Mücadele, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.

Maçın Hakemleri

Karşılaşmada İspanya Futbol Federasyonu'ndan Juan Martinez Munuera düdük çalacak. Munuera'nın yardımcılıklarını Raul Cabanero ve Guadalupe Porras Ayuso yapacakken, 4. hakem olarak Alejandro Muniz Ruiz görev alacak.

Galibiyet A Ligi'ni Getirecek

A Milli Takımı, 4. Grup'ta 10 puanla lider konumda. Eğer ay-yıldızlı ekip, 8 puanla ikinci sırada yer alan Galler'i mağlup ederse, grup liderliği ve A Ligi'ne yükselmeyi garantileyecek. İki takım arasında Galler'de oynanan grubun ilk maçı 0-0 sona ermişti.

Türkiye, grubun önceki maçlarında İzlanda’yı 3-1, Karadağ’ı 1-0 ve ikinci kez İzlanda’yı ise 4-2 yenerek önemli galibiyetler aldı. Galler ise Karadağ’ı 2-1 mağlup ederken, İzlanda ile 2-2 berabere kaldı ve son maçında Karadağ’ı 1-0 yendi. Grubun güncel durumu ise şöyle:

Türkiye: 10 puan (1. sırada)

Galler: 8 puan (2. sırada)

İzlanda: 4 puan (3. sırada)

Karadağ: 0 puan (4. sırada)

Gruptaki diğer maçta Karadağ ile İzlanda da yarın TSİ 20.00'de karşı karşıya gelecek.

Kadroda Değişiklikler

Ay-yıldızlı ekipte cezalı Kenan Yıldız bu maçta forma giyemeyecek. Ayrıca, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu ve Deniz Gül sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Eren Dinkci, Yasin Özcan ve Bertuğ Yıldırım ise aday kadroya dahil edildi. Sol arka adalesindeki gerilme ve ödem nedeniyle tedavi süreci devam eden Ahmed Kutucu’nun da maça katılıp katılamayacağı belirsizliğini koruyor.

A Milli Takım'ın Galler Maçındaki Aday Kadrosu

Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor) Defans: Abdülkerim Bardakçı (Galatasaray), Mert Müldür, Samet Akaydın (Fenerbahçe), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Merih Demiral (Al-Ahli), Yasin Özcan (Kasımpaşa), Zeki Çelik (Roma)

Abdülkerim Bardakçı (Galatasaray), Mert Müldür, Samet Akaydın (Fenerbahçe), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Merih Demiral (Al-Ahli), Yasin Özcan (Kasımpaşa), Zeki Çelik (Roma) Orta Saha: Doğucan Haspolat (Westerlo), Hakan Çalhanoğlu (İnter Milan), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Benfica)

Doğucan Haspolat (Westerlo), Hakan Çalhanoğlu (İnter Milan), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Benfica) Forvet: Ahmet Kutucu (Eyüpspor), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Bertuğ Yıldırım (Getafe), Enes Ünal (Bournemouth), Eren Dinkci (Freiburg), Kerem Aktürkoğlu (Benfica), Semih Kılıçsoy (Beşiktaş)

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