A Milli Takım, Galler ile Karşılaşıyor

A Milli Takım, Galler ile Zorlu Bir Maçta Buluşuyor

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup’ta yarın Galler ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella, Galler'in güçlü kadrosunda birçok Premier Lig oyuncusu bulundurmasına dikkat çekti.

Montella’nın Açıklamaları

Maçın oynanacağı Cardiff City Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında Montella, milli futbolcu Çağlar Söyüncü ile bir araya geldi. Montella, "Galler güçlü bir rakip, birçok oyuncusu Premier Lig'de oynuyor" dedi.

Montella, "EURO 2024'deki performansımızdan gurur duyuyoruz. Son maçımızda istediğimiz sonucu alamadık, ama yeni bir başlangıç yapıyoruz" ifadelerini kullandı. Ayrıca, oyuncuların son dönemlerde yaşadığı fiziksel yorgunluğa da vurgu yaptı. "Hazırlıklarımızı en iyi şekilde yaptık, ama Galler’in teknik direktör değişikliği ve yeni oyun sistemi maç için hazırlığımızı zorlaştırabilir" diye ekledi.

Çağlar Söyüncü’nün Hedefleri

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, şampiyonada yaşadıkları duyguları paylaşarak, "Daha önce Dünya Kupası’na katılamadık, bu sefer iyi bir dereceyle döneceğiz" dedi.

Çağlar, "Yeni hedefler doğrultusunda yola çıkıyoruz, ilk sınavımız yarın başlayacak. Bu maçı galibiyetle tamamlayarak A Ligi’ne yükselmeyi hedefliyoruz" diyerek takım arkadaşlarına ve teknik ekibe teşekkür etti.

Ödül Adayları Üzerine Yorumlar

Hakan Çalhanoğlu ve Arda Güler'in ödül adaylıkları hakkında da konuşan Çağlar, "Hakan uzun zamandır ülkemizi en iyi şekilde temsil ediyor, onun Ballon d'Or’a aday gösterilmesi çok değerli. Arda da genç yaşında büyük başarılar elde etti, umarım sakatlıklardan uzak kalarak daha da başarılı olur" şeklinde duygularını ifade etti.

A Milli Takım’ın Galler ile oynayacağı karşılaşma, futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Takım, yeni hedefleri doğrultusunda bir zaferle yola devam etmek istiyor.