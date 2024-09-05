Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

A Milli Takım, Galler ile Karşılaşıyor

A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, Galler ile yapılacak maça dair açıklamalarda bulundu. Çağlar Söyüncü de hedeflerini belirtti.

Yayın Tarihi: 05.09.2024 23:21
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 23:21
A Milli Takım, Galler ile Karşılaşıyor

A Milli Takım, Galler ile Zorlu Bir Maçta Buluşuyor

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup’ta yarın Galler ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella, Galler'in güçlü kadrosunda birçok Premier Lig oyuncusu bulundurmasına dikkat çekti.

Montella’nın Açıklamaları

Maçın oynanacağı Cardiff City Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında Montella, milli futbolcu Çağlar Söyüncü ile bir araya geldi. Montella, "Galler güçlü bir rakip, birçok oyuncusu Premier Lig'de oynuyor" dedi.

Montella, "EURO 2024'deki performansımızdan gurur duyuyoruz. Son maçımızda istediğimiz sonucu alamadık, ama yeni bir başlangıç yapıyoruz" ifadelerini kullandı. Ayrıca, oyuncuların son dönemlerde yaşadığı fiziksel yorgunluğa da vurgu yaptı. "Hazırlıklarımızı en iyi şekilde yaptık, ama Galler’in teknik direktör değişikliği ve yeni oyun sistemi maç için hazırlığımızı zorlaştırabilir" diye ekledi.

Çağlar Söyüncü’nün Hedefleri

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, şampiyonada yaşadıkları duyguları paylaşarak, "Daha önce Dünya Kupası’na katılamadık, bu sefer iyi bir dereceyle döneceğiz" dedi.

Çağlar, "Yeni hedefler doğrultusunda yola çıkıyoruz, ilk sınavımız yarın başlayacak. Bu maçı galibiyetle tamamlayarak A Ligi’ne yükselmeyi hedefliyoruz" diyerek takım arkadaşlarına ve teknik ekibe teşekkür etti.

Ödül Adayları Üzerine Yorumlar

Hakan Çalhanoğlu ve Arda Güler'in ödül adaylıkları hakkında da konuşan Çağlar, "Hakan uzun zamandır ülkemizi en iyi şekilde temsil ediyor, onun Ballon d'Or’a aday gösterilmesi çok değerli. Arda da genç yaşında büyük başarılar elde etti, umarım sakatlıklardan uzak kalarak daha da başarılı olur" şeklinde duygularını ifade etti.

A Milli Takım’ın Galler ile oynayacağı karşılaşma, futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Takım, yeni hedefleri doğrultusunda bir zaferle yola devam etmek istiyor.

İLGİLİ HABERLER

Emekliye %13.44 OVP Zammı Müjdesi! SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Yeni Maaşları Hesaplandı

BİM 6 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu: Televizyonlardan Elektrikli Bisikletlere, Kaçırılmayacak Fırsatlar

2023 Model Renault Otomobil İcradan Satılığa Çıkarıldı: İşte Fiyatı ve İhale Detayları

Askeri Birliklere 41 Memur Alımı: 2828 Sayılı Kanun Kapsamında KPSS'siz Alım Başladı! Aşçı, Tekniker, Hizmetli, Memur...

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

PS Plus Eylül 2024 Oyunları Belli Oldu! 5 Bin TL Değerinde 3 Oyun Bedava: İşte Ücretsiz Verilecek Oyunlar

2023 Model Renault Otomobil İcradan Satılığa Çıkarıldı: İşte Fiyatı ve İhale Detayları

Memur olmak isteyene müjde! En az lise mezunu olana memurluk: KPSS’siz memur alımı başladı

BİM 6 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu: Televizyonlardan Elektrikli Bisikletlere, Kaçırılmayacak Fırsatlar

Emekliye %13.44 OVP Zammı Müjdesi! SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Yeni Maaşları Hesaplandı

Askeri Birliklere 41 Memur Alımı: 2828 Sayılı Kanun Kapsamında KPSS'siz Alım Başladı! Aşçı, Tekniker, Hizmetli, Memur...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı En Az İlkokul Mezunu Memur Alımı İçin İlan Yayımladı! Hizmetli, Memur, Avukat....

6 Eylül 2024 Cuma günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

Epic Games Store'dan oyunseverleri çıldırtan haber! 2024'ün en çok oynanan iki oyunu ücretsiz oldu

Karayolları Genel Müdürlüğü Bu illerde KPSS'siz Memur Alım İlanını Az Önce Duyurdu: Şartlar, Kontenjanlar ve Başvuru Detayları

O Belediyeden Yüksek Maaşlı Kadın/Erken Memur Alımı İlanı: Şartlar ve Başvuru Detayları

Dar Gelirli Vatandaşlara Müjde: Bu Tarihten İtibaren 9077 TL Ödeme Yapılacak