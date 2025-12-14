Murat Kılıç: "Bu saatten sonra Beşiktaş ile uğraşmaktan vazgeçsinler"

Asbaşkan Kılıç, VAR ve hakem kararlarına sert tepki gösterdi

Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç, Trabzonspor karşılaşmasının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada son haftalardaki hakem ve VAR uygulamalarının kulüpleri açısından büyük rahatsızlık yarattığını söyledi.

Kılıç, maçın skorundan memnun olmadıklarını belirtirken sahada mücadele eden futbolcuları tebrik etti ve özellikle VAR hakemlerinin müdahalelerine dikkat çekti. Federasyon ve Merkez Hakem Kurulu (MHK) ile yapılan görüşmelere değinen Kılıç, uygulamalardaki çifte standardın kabul edilemez olduğunu vurguladı.

"Skordan mutlu değiliz. Oyuncularımızı tebrik ediyoruz. Buradan VAR hakemine sesleniyoruz. Güç transferi olmayan bir yerde VAR hakemi kurallara göre hakemi çağıramaz. Biz hakemin sahadaki vereceği her türlü karara saygılıydık. Geçtiğimiz haftalarda olması gereken, çağrılması gereken pozisyonlarda çağrılmıyor. Bizim oyunumuz biraz iyi olduğunda hemen oyunu nasıl kıracaklarına çok güzel karar veriyorlar. Geçen hafta başkanımız, federasyona ve MHK Başkanı’na gitti. Orada VAR hakemlerinin yabancı olması gerektiğini dile getirdi. Ne kadar haklı olduğumuzu burada görüyorsunuz. Eğer VAR hakemi kurallara göre hareket etmiş olsaydı pozisyon ne olursa osun ona göre hareket edecekti. Beşiktaş’a yapılan haksızlıklara ‘dur’ deme zamanı geldi. Biz ödeyeceğimiz bedeli ödedik. Bu saatten sonra Beşiktaş ile uğraşmaktan vazgeçsinler. Sabrımızı zorlamasınlar. Bütün oyuncularımızın motivasyonunu kırıyorlar. Bu şekilde hareket etmeye devam ederlerse biz de gerekeni yapacağız."

Kılıç, sözlerinin devamında VAR uygulamalarındaki tutarsızlıklara dikkat çekerek, kulüp olarak hakkaniyetli bir sürecin işletilmesini talep ettiklerini belirtti.

