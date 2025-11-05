Erol Bulut: "Armaya ihanet edenin yeri yoktur"

Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Trendyol Süper Lig’in 11. haftasındaki Eyüpspor galibiyeti sonrası gündeme gelen takımdan bilgi sızdırıldığı iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kulüp içindeki sızıntı iddiası

Bulut, Antalyaspor Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde düzenlediği basın toplantısında, kulübün itibarını zedeleyen ve takıma zarar verenlarla aynı ortamda bulunmayacağını belirtti. Bulut; "Bu takımda dürüst, emek veren, yüreğini ortaya koyan herkesin yeri vardır ancak bu armaya ihanet edenin yeri yoktur" ifadelerini kullandı.

Eyüpspor maçından sonra yaptığı açıklamada içlerinden antrenman ve taktik bilgilerinin rakiplere sızdırıldığına dair değerlendirme yaptığını hatırlatan Bulut, Başakşehir ve Eyüpspor'un kendilerine böyle bir bilgi gelmediğini ifade ettiğini, Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin'in ise böyle bir bilgiye ihtiyacı olmadığını söylediğini aktardı.

"Önemli olan bizim içimizden bilginin sızması"

Bulut, rakip takımların karşı takımlar hakkında bilgi almaya çalışmasının doğal olduğunu ancak asıl meseleyi kendi içlerindeki bilginin sızması oluşturduğunu vurguladı. İçlerindeki hainin bulunmasının önemine dikkat çekerek, konuyla ilgili iki hafta önce kendisine gelen bilginin ardından acele karar almak istemediğini ve süreci izlediklerini söyledi.

Bulut, elindeki bilginin önceki dönemlerde kulüpte çalışan bir kişiden geldiğini belirterek, sorulduğunda kaynağın isim vermediğini aktardı: "Kendini öyle analiz ettiğini, takımı öyle gördüğünü söyledi."

"Bunu bize söyleyen kişiyi açıklamak zorunda kalacağım"

Başakşehir maçı öncesi rakip takım analizcisiyle kendi analizcileri arasında geçen konuşmanın kendisine iletildiğini aktaran Bulut, "Bunu bize söyleyen kişiyi açıklamak zorunda kalacağım" diyerek sürecin şeffaf yürütülmesi gerektiğini savundu. Bulut, elindeki bilgilere dayanarak bir isim verdiğini ve bunun araştırılmasını basından beklediğini söyledi. Konuşmasında, söz konusu eski analizcinin adını Hüseyin olarak verdi.

"Bizim açıkladığımız yanlış bir şey yok"

Diğer kulüplerle herhangi bir sorunları olmadığını belirten Bulut, asıl sorunun kendi içlerindeki kişinin tespit edilmesi olduğunu yineledi: "Bizim açıkladığımız yanlış bir şey yok. Hiçbir kulübü de zor duruma düşürecek bir açıklama yapmadık."

Beşiktaş maçı öncesi mesaj

Hafta sonu oynanacak Beşiktaş maçıyla ilgili de konuşan Bulut, Beşiktaş'ın geniş ve derin bir kadroya sahip olduğunu, teknik direktörün kırmızı kart görmüş olmasının hazırlıklarını etkilemeyeceğini ancak Antalyaspor'un puan hedeflediğini söyledi. Taraftarlara çağrı yaparak evlerinde oynayacakları karşılaşmada takımı desteklemelerini istedi ve en iyisini yapıp taraftarları sevindirmek istediklerini dile getirdi.

