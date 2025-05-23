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Gaziantep FK, Kasımpaşa Maçına Hazır

Gaziantep FK, yarın Kasımpaşa ile oynayacağı maça yönelik tüm hazırlıklarını tamamladı.

Yayın Tarihi: 23.05.2025 23:06
Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 23:06
Gaziantep FK, Kasımpaşa Maçına Hazır

Gaziantep FK, Kasımpaşa Maçına Hazır

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını %strong%tamamladı.%strong% Kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenör Kürşat Daloğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışmaları ve dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi. Takımın son derece motivasyonlu olduğu gözlemlenirken, yarınki karşılaşmaya büyük bir heyecanla hazırlanıldığı belirtildi.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın...

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

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