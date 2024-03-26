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A Milli Takım'ın Avusturya maçı detayları geldi: İşte ilk 11'ler

A Milli Takım'ın Avusturya ile yapacağı hazırlık maçı için geri sayım başladı. Peki, maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, detaylar ve takımın son durumu...

Yayın Tarihi: 26.03.2024 22:09
Güncelleme Tarihi: 26.03.2024 22:09
A Milli Takım'ın Avusturya maçı detayları geldi: İşte ilk 11'ler

A Milli Takım, Avrupa Şampiyonası öncesi ikinci hazırlık maçında Avusturya ile karşı karşıya gelecek. Önemli bir sınav olacak maçın tarihi, saati ve yayın kanalı futbolseverler tarafından araştırılıyor.

Avusturya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta?

A Milli Takım, Avusturya'ya konuk oluyor. Ernst Happel Stadı'nda oynanacak olan maç, 26 Mart Salı günü yani bugün saat 22:45’te başlayacak. TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İki takımın da ilk 11'leri belli oldu. Avusturya'da Schlager, Wöber, Danso gibi isimler sahada olacakken, Türkiye'de ise Uğurcan, Mert Müldür, Merih gibi oyuncular forma giyecek.

İlk 11'ler

Avusturya: Schlager, Wöber, Danso, Schlager X., Posch, Seiwald, Gregoritsch, Mwene, Schmid, Baumgartner, Laimer

Türkiye: Uğurcan, Mert Müldür, Merih, Kaan, Cenk Özkacar, Salih Özcan, Hakan, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız

A Milli Takım, son hazırlık maçında Macaristan'a 1-0 yenilmişti. Avusturya maçı öncesi teknik direktör Montella, takımını motive etmeye çalışıyor. Bu maç, Avrupa Şampiyonası öncesi önemli bir test niteliği taşıyor.

Türkiye ve Avusturya milli takımları arasında daha önce oynanan maçlarda Avusturya'nın üstünlüğü bulunuyor. Ancak, A Milli Takım, bu maçı kazanarak moral bulmak istiyor.

Maçı İtalyan hakem Daniele Chiffi yönetecek. Chiffi'nin yardımcılıklarını Giovanni Baccini ve Davide Imperiale yapacak.

A Milli Takım'ın aday kadrosunda yer alan oyuncular arasında önemli isimler bulunuyor. Sakatlığı nedeniyle Rıdvan Yılmaz'ın kadrodan çıkarıldığı belirtilirken, milli takım kadrosunda genç yetenekler de yer alıyor.

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