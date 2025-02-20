A Milli Takım'ın Macaristan Maçı Biletleri Satışa Çıktı

A Milli Takım, Macaristan'a karşı oynayacağı maç için öncelikli bilet satışlarını başlattı. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 13:56
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 13:56
A Milli Takım'ın Macaristan Maçı Biletleri Satışa Çıktı

A Milli Futbol Takımı'nın Macaristan ile Maçı İçin Bilet Satışı Başladı

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi play-off turunda mücadele edeceği Macaristan maçı için öncelikli biletler satışa sunuldu. Karşılaşma, 23 Mart Pazar günü Budapeşte'de gerçekleştirilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, yalnızca son bir yıl içinde Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyesi olmuş kişiler bu öncelikli bilet satışından yararlanabilecek. Bilet satışları bir gün sürecek ve bu fırsatı kaçırmak isteyen taraftarlar için önemli bir fırsat sunuyor.

Genel bilet satışları ise yarın saat 13.00'te başlayacak. Futbolseverler, Macaristan-Türkiye maçının biletlerini www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama üzerinden satın alabilecek.

Misafir tribün bilet fiyatları ise 1750 ile 2000 lira arasında değişmektedir.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Doğa Şovu: Kar Yağarken Şimşek Çaktı!

Emekliler için Ramazan Bayramı İkramiyesi Kötü Haber: Alınamayacak!

Hepsiburada'dan Ramazan Ayına Özel Şok İndirimler

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TTF Başkanı Müderrisgil, İspanya Tenis Federasyonu ile İş Birliği Görüşmesi Yaptı
2
Avrupa Kupalarında Kura Çekimi Yarın Yapılacak
3
Galatasaray - AZ Alkmaar Maçında 5G Denemesi Yapılacak
4
A Milli Takım'ın Macaristan Maçı Biletleri Satışa Çıktı
5
Dünya Etnospor Konfederasyonu Genel Kurulu: Necmeddin Bilal Erdoğan Yeniden Başkan
6
Konyaspor, Sivasspor Maçına Hazırlanıyor: Hedef 3 Puan!
7
Sloven Hakem Slavko Vincic, Galatasaray-Fenerbahçe Derbisini Yönetecek

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı

Ankaralılar İçin Ramazan Öncesi Ekmek Desteği Başladı!

İstanbul'da Doğa Şovu: Kar Yağarken Şimşek Çaktı!

Malatya Kira Fiyatlarında Çakılma: 4.000 TL Seviyelerine Düşüş Bekleniyor!

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi: 1 Mart'ta Başlıyor

Emekliler için Ramazan Bayramı İkramiyesi Kötü Haber: Alınamayacak!

Hepsiburada'dan Ramazan Ayına Özel Şok İndirimler

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?