A Milli Takım'ın Macaristan Maçı Biletleri Satışa Çıktı

A Milli Futbol Takımı'nın Macaristan ile Maçı İçin Bilet Satışı Başladı

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi play-off turunda mücadele edeceği Macaristan maçı için öncelikli biletler satışa sunuldu. Karşılaşma, 23 Mart Pazar günü Budapeşte'de gerçekleştirilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, yalnızca son bir yıl içinde Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyesi olmuş kişiler bu öncelikli bilet satışından yararlanabilecek. Bilet satışları bir gün sürecek ve bu fırsatı kaçırmak isteyen taraftarlar için önemli bir fırsat sunuyor.

Genel bilet satışları ise yarın saat 13.00'te başlayacak. Futbolseverler, Macaristan-Türkiye maçının biletlerini www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama üzerinden satın alabilecek.

Misafir tribün bilet fiyatları ise 1750 ile 2000 lira arasında değişmektedir.