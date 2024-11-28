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A Milli Takım'ın Macaristan Maçlarının Statları Açıklandı

A Milli Futbol Takımı, Macaristan ile UEFA Uluslar Ligi müsabakalarını RAMS Park ve Puskas Arena'da oynayacak.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 16:36
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 16:36
A Milli Takım'ın Macaristan Maçlarının Statları Açıklandı

A Milli Takım'ın Macaristan ile Maç Statları Belli Oldu

A Milli Futbol Takımı, 20 ve 23 Mart 2025 tarihlerinde Macaristan ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi play-off müsabakalarının statlarını açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan duyuruya göre, ilk maç 20 Mart Perşembe günü RAMS Park’ta gerçekleştirilecek.

A Milli Takım, bu karşılaşma ile yaklaşık üç yıldır İstanbul'da hasretle bekleyen futbolseverlerle yeniden buluşacak. Rövanş maçı ise 23 Mart Pazar günü Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena’da oynanacak.

Her iki karşılaşmanın başlangıç saati ise TSİ 20.00 olarak belirlendi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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