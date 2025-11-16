A Milli Takım İspanya Maçı Öncesi Hazırlıklara Başladı — Play-off Garantili Kadro

Bulgaristan galibiyetiyle 2026 Dünya Kupası play-off’unu garantileyen A Milli Takım, salı günü İspanya ile oynayacağı maçın hazırlıklarını TFF kampında sürdürdü.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 22:00
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 22:00
Bulgaristan galibiyetinin ardından 2026 FIFA Dünya Kupası’nda play-off turunu garantileyen A Milli Futbol Takımı, salı günü İspanya ile oynayacağı E Grubu’ndaki son maçın hazırlıklarını TFF kampında sürdürdü.

Antrenman detayları

Hazırlıklar, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Tesisleri’ndeki Türk Hava Yolları Antrenman Sahasında gerçekleştirildi. İdman öncesinde oyuncular iki gruba ayrıldı: Bulgaristan maçına başlayan 11’de yer alan futbolcular yenilenme idmanı yaparken, diğer grup Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde sahadaki antrenmana katıldı.

Antrenman, ısınma ile başlayıp pas ve taktik çalışmalarıyla sürdü; son bölümde ise dar alan oyunlarına yer verildi.

Sakatlık ve sağlık durumu

Dün akşam Bulgaristan ile oynanan maçta Kaan Ayhan sol kasığından sakatlanırken, karşılaşma sonrası ağrıları devam eden Abdülkerim Bardakcı ve Kerem Aktürkoğlu de bugünkü antrenmana katılmadı. Üç futbolcunun da medikal değerlendirmesine devam edildi.

Kulis ve son hazırlık

Antrenmanı, TFF Başkan İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve Yönetim Kurulu Üyesi Esma Ersin izledi. Ay-Yıldızlılar, yarın saat 10.45'te yapacağı antrenmanla İspanya maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

