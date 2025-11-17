A Milli Takım İspanya Maçına Hazır — 2026 Dünya Kupası Elemeleri

A Milli Takım, Vincenzo Montella yönetiminde yapılan antrenmanla İspanya maçının hazırlıklarını tamamladı; kafile bugün TSİ 15.00'te Sevilla'ya hareket edecek.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 14:03
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 14:03
A Milli Takım, İspanya deplasmanına hazırlanıyor

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubundeki son maçını yarın deplasmanda İspanya ile oynayacak. Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde yapılan antrenmanla milliler bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Son idman detayları

Çalışma, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerindeki Türk Hava Yolları Antrenman Sahası'nda gerçekleştirildi. Antrenmanda ısınma bölümünün ardından sırasıyla rondo, çeviklik, taktik ve duran top çalışmaları yapıldı.

Sakatlıkları nedeniyle Kaan Ayhan ve Aral Şimşir antrenmana katılmazken, ağrıları devam eden Abdülkerim Bardakcı ve Kerem Aktürkoğlu takımdan ayrı bireysel idman yaptı.

Yetkililer ve yolculuk programı

A Milli Takım'ın bugünkü çalışmasını TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Başkan Vekilleri Mecnun Otyakmaz ve Fuat Göktaş, Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Temel Bozbağ ve Ural Aküzüm ile Genel Sekreter Abdullah Ayaz tribünden takip etti.

A Milli Takım kafilesi, saat 15.00'te Türk Hava Yolları'na ait uçakla İstanbul Havalimanından Sevilla'ya yolculuk edecek. Milliler, Sevilla'ya inişi takiben müsabakanın oynanacağı La Cartuja Stadyumu'nda saat TSİ 20.45'te kısa bir yürüyüş yapacak. Teknik Direktör Vincenzo Montella ve milli futbolcu Zeki Çelik'in statta düzenleyeceği basın toplantısı ise TSİ 21.00'de başlayacak.

