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A Milli Takım kadrosunda yeni isimler! Muhammed Şengezer, Ahmetcan Kaplan, Semih Kılıçsoy ve Can Uzun ilk kez Milli Takımda!

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Macaristan ve Avusturya ile oynayacağı özel maçların kadrosunu açıkladı. Muhammed Şengezer, Ahmetcan Kaplan, Semih Kılıçsoy ve Can Uzun ilk kez milli takım kadrosuna davet edildi.

Yayın Tarihi: 15.03.2024 16:54
Güncelleme Tarihi: 15.03.2024 16:54
A Milli Takım kadrosunda yeni isimler! Muhammed Şengezer, Ahmetcan Kaplan, Semih Kılıçsoy ve Can Uzun ilk kez Milli Takımda!

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları çerçevesinde 22 Mart Cuma günü Macaristan ve 26 Mart Salı günü Avusturya ile özel maçlar oynayacak. Milli takım kadrosunda, Muhammed Şengezer, Ahmetcan Kaplan, Semih Kılıçsoy ve Can Uzun gibi isimler ilk kez yer aldı.

İşte A Milli Takım'ın kadrosu:

Kaleciler:

1. Mert Günok

2. Muhammed Şengezer

3. Uğurcan Çakır

4. Okan Kocuk

Defans:

1. Mert Müldür

2. Zeki Çelik

3. Ahmetcan Kaplan

4. Merih Demiral

5. Ozan Kabak

6. Samet Akaydin

7. Cenk Özkacar

8. Ferdi Kadıoğlu

Orta saha:

1. Hakan Çalhanoğlu

2. İsmail Yüksek

3. Kaan Ayhan

4. Orkun Kökcü

5. Salih Özcan

Forvet:

1. Cengiz Ünder

2. İrfan Can Kahveci

3. Yunus Akgün

4. Barış Alper Yılmaz

5. Kerem Aktürkoğlu

6. Semih Kılıçsoy

7. Abdülkadir Ömür

8. Arda Güler

9. Can Uzun

10. Enes Ünal

11. Kenan Yıldız

12. Yusuf Yazıcı

Milli Takım kadrosu, 18 Mart Pazartesi günü TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. İlk antrenmanlarını aynı gün gerçekleştirecekler ve Macaristan maçının hazırlıklarına devam edecekler.

milli

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