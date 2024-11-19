A Milli Takım, Karadağ ile Son Maçında Öne Çıkanlar

Karadağ ile Önemli Bir Maç

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup altıncı ve son maçında, A Milli Futbol Takımı, Karadağ ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmada, teknik direktör Vincenzo Montella, Kayseri'de oynanan Galler karşılaşmasına göre ilk 11'de 4 değişiklik yaptı.

Önemli Değişiklikler

Sakatlığı bulunan kaptan Hakan Çalhanoğlu, cezalı Abdülkerim Bardakcı, Mert Müldür ve Barış Alper Yılmaz'ın yerini Kaan Ayhan, Emirhan Topçu, Okay Yokuşlu ve Kenan Yıldız aldı. Montella, takımı Mert Günok, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Yunus Akgün, Arda Güler, Kenan Yıldız ve Kerem Aktürkoğlu ile sahaya sürdü.

Yedekler ve Kadro Durumu

Milli takımda Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Samet Akaydin, Enes Ünal, Bertuğ Yıldırım, Barış Alper Yılmaz, Yasin Özcan, İsmail Yüksek, Mert Müldür, Semih Kılçsoy ve Doğucan Haspolat yedek oyuncular arasında yer aldı.

Aday kadroda bulunan Muhammed Şengezer, Gökhan Sazdağı ve Cihan Çanak, sakatlığı bulunan Hakan Çalhanoğlu ise maç kadrosuna alınmadı.

Emirhan ve Yasin'in İlkleri

Karadağ karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Emirhan Topçu, ilk kezZeki Çelik ile Galler maçında son dakikada oyuna girmişti. Ayrıca, Yasin Özcan da, milli takımda ilk kez aday kadroda yer aldı ve yedekler arasında bulunarak şans verilmesi durumunda forma giymeyi bekliyor.

Karadağ'da Geri Dönüş

Karadağ Milli Takımı'nda ise, cezası sona eren Stevan Jovetic, Türkiye'ye karşı ilk 11'de sahadaki yerini aldı. Jovetic, takımının İzlanda karşısında 2-0 kaybettiği maçta forma giyememişti.

Tribünlerden Destek

A Milli Takım'ın Karadağ ile oynadığı karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Takımlar Sorumlusu Ceyhun Kazancı ve TFF Yönetim Kurulu üyeleri tribünden izledi.

Türk taraftarlar da bu önemli maçta milli takımı yalnız bırakmadı. Beş bin kişi kapasiteli Niksic Şehir Stadı'nda Türk taraftarlar kendilerine ayrılan alanı tamamen doldurdu. Karadağ tribünlerinden bilet alan taraftarların stadyuma girişine ise izin verilmedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.