A Milli Takım Karadağ Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

A Milli Futbol Takımı'nın Karadağ Maçı Hazırlıkları

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü karşılaşmasında, A Milli Futbol Takımı, 11 Ekim Cuma günü Samsun’da Karadağ ile mücadele edecek. Bu önemli maç öncesi hazırlıklar sürüyor.

İlk Antrenman Detayları

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası medya üyelerine açık olarak gerçekleştirildi. Önemli oyuncuların katılımıyla yapılan antrenman, milli takım için oldukça kritik bir öneme sahip.

Katılım Durumu

Seyahat programları nedeniyle bir önceki gün yapılan antrenmana katılamayan Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu, Zeki Çelik ve Okay Yokuşlu, ayrıca tedbiren dinlendirilen Merih Demiral, bu günkü idmanda yer aldılar. Aday kadroya sonradan dahil edilen kaleci Berke Özer de takımla birlikte çalışmalara katıldı. Aday kadroda sakatlık nedeniyle yer alamayan Doğan Alemdar ise idmanı ziyaret ederek takım arkadaşlarına destek verdi.

Antrenmanın İçeriği

Antrenman, ısınma hareketleri ve koşu çalışmasıyla başladıktan sonra, pas çalışmalarıyla devam etti. Basına kapalı olan bölümde ise Karadağ maçına yönelik taktik çalışmalarının yapıldığı bildirildi.

TFF Yönetimi İlgili

A Mili Takım'ın antrenmanını Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Başkan Vekili Ceyhun Kazancı ve TFF Yönetim Kurulu üyeleri de yakından takip etti.

Ay-yıldızlı ekip, yarın akşam basına kapalı olarak sürdüreceği antrenman ile Karadağ karşılaşması için son hazırlıklarını yapacak.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında 11 Ekim Cuma günü Samsun'da Karadağ ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarına devam etti. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella (sol 3) yönetiminde antrenman gerçekleştirildi.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında 11 Ekim Cuma günü Samsun'da Karadağ ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarına devam etti. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella (sol 3) yönetiminde antrenman gerçekleştirildi.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında 11 Ekim Cuma günü Samsun'da Karadağ ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarına devam etti. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella (sol 3) yönetiminde antrenman gerçekleştirildi.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında 11 Ekim Cuma günü Samsun'da Karadağ ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarına devam etti. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella (sol 3) yönetiminde antrenman gerçekleştirildi.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında 11 Ekim Cuma günü Samsun'da Karadağ ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarına devam etti. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella (sol 3) yönetiminde antrenman gerçekleştirildi.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında 11 Ekim Cuma günü Samsun'da Karadağ ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarına devam etti. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella (sol 3) yönetiminde antrenman gerçekleştirildi.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında 11 Ekim Cuma günü Samsun'da Karadağ ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarına devam etti. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella (sol 3) yönetiminde antrenman gerçekleştirildi.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında 11 Ekim Cuma günü Samsun'da Karadağ ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarına devam etti. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella (sol 3) yönetiminde antrenman gerçekleştirildi.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında 11 Ekim Cuma günü Samsun'da Karadağ ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarına devam etti. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella (sol 3) yönetiminde antrenman gerçekleştirildi.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında 11 Ekim Cuma günü Samsun'da Karadağ ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarına devam etti. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella (sol 3) yönetiminde antrenman gerçekleştirildi.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında 11 Ekim Cuma günü Samsun'da Karadağ ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarına devam etti. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella (sol 3) yönetiminde antrenman gerçekleştirildi.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında 11 Ekim Cuma günü Samsun'da Karadağ ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarına devam etti. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella (sol 3) yönetiminde antrenman gerçekleştirildi.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında 11 Ekim Cuma günü Samsun'da Karadağ ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarına devam etti. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella (sol 3) yönetiminde antrenman gerçekleştirildi.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında 11 Ekim Cuma günü Samsun'da Karadağ ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarına devam etti. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella (sol 3) yönetiminde antrenman gerçekleştirildi.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında 11 Ekim Cuma günü Samsun'da Karadağ ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarına devam etti. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella (sol 3) yönetiminde antrenman gerçekleştirildi.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında 11 Ekim Cuma günü Samsun'da Karadağ ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarına devam etti. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella (sol 3) yönetiminde antrenman gerçekleştirildi.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında 11 Ekim Cuma günü Samsun'da Karadağ ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarına devam etti. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella (sol 3) yönetiminde antrenman gerçekleştirildi.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında 11 Ekim Cuma günü Samsun'da Karadağ ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarına devam etti. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella (sol 3) yönetiminde antrenman gerçekleştirildi.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında 11 Ekim Cuma günü Samsun'da Karadağ ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarına devam etti. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella (sol 3) yönetiminde antrenman gerçekleştirildi.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında 11 Ekim Cuma günü Samsun'da Karadağ ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarına devam etti. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella (sol 3) yönetiminde antrenman gerçekleştirildi.