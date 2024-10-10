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A Milli Takım Karadağ Maçına Hazır

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi'nde Karadağ'la yapacağı maç için hazırlıklarını tamamladı.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 11:50
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 11:50
A Milli Takım Karadağ Maçına Hazır

A Milli Futbol Takımı Karadağ Maçına Hazır

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta mücadele eden A Milli Futbol Takımı, yarın Karadağ ile yapacağı maç için Samsun'da buluştu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, teknik direktör Vincenzo Montella önderliğinde yapılan antrenman ile son hazırlıklarını tamamladı.

Antrenman Detayları

Antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirildi. Takım, isınma hareketleriyle başlayan idmanın ardından pas çalışmaları yaptı. İdmanın basına kapalı kısmında ise, Karadağ karşılaşmasına yönelik taktik çalışmalar yapıldığı belirtildi.

Uçuş ve Maç Zamanı

Aday kadroda bulunan tüm futbolcuların katıldığı idmanın ardından, Ay-yıldızlı ekip bugün saat 16.00'da İstanbul Havalimanı'ndan Samsun'a hareket edecek ve karşılaşmaya hazır bir şekilde sahaya çıkacak.

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