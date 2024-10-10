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A Milli Takım Karadağ Maçına Hazır

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Karadağ karşısında galibiyet hedeflediklerini belirtti.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 20:04
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 20:04
A Milli Takım Karadağ Maçına Hazır

A Milli Takım Karadağ ile Karşılaşıyor

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 3. maçında yarın Samsun'da Karadağ’ı konuk edecek. Teknik Direktör Vincenzo Montella, basın toplantısında rakipleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Rakibin Tehlikesine Dikkat Çekti

Montella, Karadağ'ın tehlikeli bir takım olduğunu ifade ederek, "Onlara sonsuz saygı duyuyoruz. Hazırlıklarımızı en iyi şekilde yapıp, istediğimiz sonucu almak istiyoruz," şeklinde konuştu. Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki basın buluşmasında, takımdaki her maçın bir final olduğu vurgusunu yaptı.

Gelecek Maçlar ve Hazırlık Süreci

Karadağ ile oynadıktan sonra İzlanda ile karşılaşacaklarını hatırlatan Montella, fiziksel ve kondisyonel hazırlık süreçlerinin önemine değindi. "Futbolcularımızın performansı iyi ve ilk iki maçtan da güzel sonuçlar aldık. Ekim ayıyla birlikte daha iyi olacağımıza inanıyorum," dedi.

Arda Güler'in Durumu

Arda Güler’in geleceği hakkında düşüncelerini paylaşan Montella, “Real Madrid'in karar vereceği bir konu. Umarım futbolcularımız daha fazla süre alır, fakat bu rekabet oldukça zorlayıcı,” şeklinde konuştu.

Stoper Endişesi Yok

Sakat oyuncular hakkında da konuşan Montella, "Stoper konusunda endişem yok. Geniş bir futbolcu havuzumuz var. Zihinsel yükümlülükleri yönetmeyi amaçlıyoruz,” dedi. Son üç hafta içinde oynanan 7 maçı değerlendirirken, zihinsel yorgunluğa vurgu yaptı.

Farklı Stratejilere İhtiyaç Var

Montella, her maçın farklı özelliklere sahip olduğunu belirterek, "Karadağ'ın yetenekli oyuncuları var. İlk iki maçta istedikleri sonuçları alamadılar ancak tehlikeli bir rakip olduğunu unutmamalıyız,” ifadesini kullandı.

Çeşitli Gollerle Oyun Yürütülmeli

Takımda gol dağılımının önemine dikkat çeken Montella, “10 gol atmamız gerekiyorsa 10 ayrı futbolcunun gol atmasını isterim. Bir oyuncunun yokluğunda takımın verimliliğinin düşmesini istemiyorum,” diyerek hedeflerini yineledi.

Karadağ Maçına Güveniliyor

Karadağ maçında 3 önemli futbolcularının sakat olduğuna dikkat çeken Montella, "Bahane üretmeye gerek yok. Takımımızın potansiyelinden eminiz. Yarın istediğimiz futbolu sahaya yansıtacağımızdan şüphem yok,” diyerek sözlerini sonlandırdı.

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