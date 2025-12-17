VUD'nin 'SAHNE BİZ'im' Gecesi: 56 Voleybolcu 6 Şubat'ta Anıldı

Voleybolun Unutulmazları "SAHNE BİZ'im" Gecesinde Buluştu

Voleybolun Unutulmazları Derneği (VUD), Türk voleybolunun hafızasında iz bırakan isimleri, Maltepe Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen "SAHNE BİZ'im" gecesinde bir araya getirdi. Etkinlik, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden 56 voleybolcunun anısına Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Eski Yıldızlar Sahnede

Geçmişte kulüplerinde ve milli takımlarda Türkiye'yi temsil etmiş sporcular, bu kez file yerine sahnede yer aldı. Müzik, dans ve anıların paylaşıldığı gecede izleyiciler duygusal anlar yaşadı. Programın sunuculuğunu Burcu Hakyemez Dal üstlenirken, VUD Başkanı Gülnur Özfer Görgün açılış konuşmasını yaptı.

Görgün, "Bu kez filede değil sahnede buluşuyoruz. Sahnede göreceğiniz herkes sadece voleybol oynamış kişiler. Onlar bir dönemin muhteşem yıldızları, kulüplerde milli takımlarda ülkemizi gururla temsil etmiş Türk voleybolunu bugünlere taşımış çok özel isimler, bizi kırmadılar bu özel projede sahne de olmayı kabul ettiler. Memleketin çeşitli kentlerinden İstanbul’un çeşitli semtlerinden geldiler. Biz ilk kez sahneye çıkıyoruz. Amatörüz ve çok heyecanlıyız. Çok özel bir amaç için bir aradayız. Bu gecenin tüm bağış geliri deprem unutmadıklarımız voleybolun unutulmaz evlatları projesine aktarılacak" dedi.

Program ve Katılımcılar

Gecede; Smaç Makamı, Team EFSOOO, Les Dinos, Anadolu Volley, VUD Girls, BM & SJAYVO ve VUD Korosu sahne aldı. Kenan Bengü, Bülent Meriç, İlker Çeteci ve Saygun Keskin ise voleybol hafızasına dair özel anlatılarıyla programa eşlik etti.

Bağışların Kullanımı

Organizatörler, geceden elde edilecek tüm gelirin "Depremle Unutmadıklarımız: Voleybolun Unutulmaz Evlatları" projesi kapsamında hazırlanacak ansiklopedi ve Hatay Samandağ'da hayata geçirilecek VUD Voleybol Anıt Parkı için kullanılacağını duyurdu.

Etkinlik, hem spor camiasının unutulmaz isimlerini bir araya getirerek anma amacı taşıdı hem de depremzedelere yönelik kalıcı bir hatırlatma ve eser bırakma hedefini öne çıkardı.

