DOLAR
42,72 -0,05%
EURO
50,2 -0,02%
ALTIN
5.953,51 -0,59%
BITCOIN
3.673.509,45 1,91%

VUD'nin 'SAHNE BİZ'im' Gecesi: 56 Voleybolcu 6 Şubat'ta Anıldı

VUD, Maltepe'de düzenlenen 'SAHNE BİZ'im' gecesinde 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitiren 56 voleybolcuyu andı; tüm bağışlar ansiklopedi ve anıt park için kullanılacak.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 22:22
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 22:51
VUD'nin 'SAHNE BİZ'im' Gecesi: 56 Voleybolcu 6 Şubat'ta Anıldı

Voleybolun Unutulmazları "SAHNE BİZ'im" Gecesinde Buluştu

Voleybolun Unutulmazları Derneği (VUD), Türk voleybolunun hafızasında iz bırakan isimleri, Maltepe Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen "SAHNE BİZ'im" gecesinde bir araya getirdi. Etkinlik, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden 56 voleybolcunun anısına Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Eski Yıldızlar Sahnede

Geçmişte kulüplerinde ve milli takımlarda Türkiye'yi temsil etmiş sporcular, bu kez file yerine sahnede yer aldı. Müzik, dans ve anıların paylaşıldığı gecede izleyiciler duygusal anlar yaşadı. Programın sunuculuğunu Burcu Hakyemez Dal üstlenirken, VUD Başkanı Gülnur Özfer Görgün açılış konuşmasını yaptı.

Görgün, "Bu kez filede değil sahnede buluşuyoruz. Sahnede göreceğiniz herkes sadece voleybol oynamış kişiler. Onlar bir dönemin muhteşem yıldızları, kulüplerde milli takımlarda ülkemizi gururla temsil etmiş Türk voleybolunu bugünlere taşımış çok özel isimler, bizi kırmadılar bu özel projede sahne de olmayı kabul ettiler. Memleketin çeşitli kentlerinden İstanbul’un çeşitli semtlerinden geldiler. Biz ilk kez sahneye çıkıyoruz. Amatörüz ve çok heyecanlıyız. Çok özel bir amaç için bir aradayız. Bu gecenin tüm bağış geliri deprem unutmadıklarımız voleybolun unutulmaz evlatları projesine aktarılacak" dedi.

Program ve Katılımcılar

Gecede; Smaç Makamı, Team EFSOOO, Les Dinos, Anadolu Volley, VUD Girls, BM & SJAYVO ve VUD Korosu sahne aldı. Kenan Bengü, Bülent Meriç, İlker Çeteci ve Saygun Keskin ise voleybol hafızasına dair özel anlatılarıyla programa eşlik etti.

Bağışların Kullanımı

Organizatörler, geceden elde edilecek tüm gelirin "Depremle Unutmadıklarımız: Voleybolun Unutulmaz Evlatları" projesi kapsamında hazırlanacak ansiklopedi ve Hatay Samandağ'da hayata geçirilecek VUD Voleybol Anıt Parkı için kullanılacağını duyurdu.

Etkinlik, hem spor camiasının unutulmaz isimlerini bir araya getirerek anma amacı taşıdı hem de depremzedelere yönelik kalıcı bir hatırlatma ve eser bırakma hedefini öne çıkardı.

VOLEYBOLUN UNUTULMAZLARI DERNEĞİ (VUD), TÜRK VOLEYBOLUNUN HAFIZASINDA İZ BIRAKAN İSİMLERİ "SAHNE...

VOLEYBOLUN UNUTULMAZLARI DERNEĞİ (VUD), TÜRK VOLEYBOLUNUN HAFIZASINDA İZ BIRAKAN İSİMLERİ "SAHNE BİZ’İM" GECESİNDE BİR ARAYA GETİRDİ. MALTEPE BELEDİYESİ EV SAHİPLİĞİNDE TÜRKAN SAYLAN KÜLTÜR MERKEZİ’NDE DÜZENLENEN ETKİNLİK, 6 ŞUBAT DEPREMLERİNDE HAYATINI KAYBEDEN 56 VOLEYBOLCUNUN ANISINA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

VOLEYBOLUN UNUTULMAZLARI DERNEĞİ (VUD), TÜRK VOLEYBOLUNUN HAFIZASINDA İZ BIRAKAN İSİMLERİ "SAHNE...

İLGİLİ HABERLER

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
VUD'nin 'SAHNE BİZ'im' Gecesi: 56 Voleybolcu 6 Şubat'ta Anıldı
2
Aliağa Petkimspor 98-75 Casademont Zaragoza — FIBA Avrupa Kupası Zaferi
3
Galatasaray, RAMS Başakşehir Maçı Öncesi Hazırlıkları Tamamladı
4
Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi Derbisinde Galatasaray'ı 3-0 Yendi
5
Çaykur Rizespor 5-2 Gaziantep FK | Ziraat Türkiye Kupası
6
Kütahyaspor Bornova'dan 2-1'lik Galibiyetle Döndü
7
Ziraat Türkiye Kupası: Çaykur Rizespor 2-1 Gaziantep FK — İlk Yarı

31 Aralık Tatil mi? 1 Ocak 2026 Resmi Tatil ve Tatil Süresi

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor