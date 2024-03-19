Galatasaray 5 isimle birden imza hazırlığında

Süper Lig'in 30. haftasında heyecan dolu bir mücadele yaşandı. Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oldu ve gol düellosuna sahne olan maçı 4-3 kazanarak şampiyonluk yarışında önemli bir adım attı. Sarı-kırmızılılar, galibiyeti getiren golleri Dries Mertens, Mauro Icardi (2) ve Carlos Vinicius'un kaydetmesiyle sahadan mutlu ayrıldı. Ancak, Arjantinli yıldız Icardi, bir penaltı atışından yararlanamadı.

TRANSFERLER HIZ KESMİYOR





Maçın ardından Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, çarpıcı açıklamalarda bulundu ve transfer konusuna değindi. Timur, iç transferde önemli gelişmeler olduğunu belirterek, Torreira ve Barış Alper Yılmaz'la anlaşmaların tamamlandığını, Abdülkerim Bardakcı ile de çoğu koşulda anlaşıldığını ifade etti.

Uruguaylı yıldız Torreira ile 2028'e kadar yeni bir mukavele yapılması planlanırken, Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesinde iyileştirmeye gidilecek. Ayrıca, savunmanın önemli isimlerinden Abdülkerim Bardakcı'ya daha iyi şartlarda sözleşme teklif edileceği belirtildi.

Kaptan Fernando Muslera ile de anlaşmanın yakın olduğunu vurgulayan Timur, senelik 1+1 yıllık yeni bir sözleşme imzalanacağını açıkladı. Ayrıca, bu sezon performansıyla dikkat çeken Kaan Ayhan ve Kerem Aktürkoğlu'nun da sözleşmelerinin iyileştirilip sürelerinin uzatılacağı belirtildi.

Timur'un açıklamalarıyla birlikte, Galatasaray'ın iç transferde sağlam adımlarla gelecek sezon için kadrosunu güçlendirdiği görülüyor. Bu gelişmeler, taraftarları heyecanlandırırken, takımın gelecek hedeflerine odaklanmasını sağlayacak gibi görünüyor.