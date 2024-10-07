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A Milli Takım, Karadağ Maçına Hazırlanıyor

A Milli Futbol Takımı, 11 Ekim'deki Karadağ maçı öncesi antrenmanlara başladı.

Yayın Tarihi: 07.10.2024 19:43
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 20:24
A Milli Takım, Karadağ Maçına Hazırlanıyor

A Milli Takım, Karadağ ile Maç İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

2023 UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında 11 Ekim Cuma günü Samsun'da Karadağ ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarına TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde başladı.

Teknik Direktör Vincenzo Montella Yönetimindeki Antrenman

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası medya mensuplarına açık olarak gerçekleştirildi. Seyahat programları nedeniyle akşam saatlerinde kampa katılacak olan Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu, Zeki Çelik ve Okay Yokuşlu antrenmanda yer almadı. Ayrıca, Merih Demiral tedbir amaçlı olarak çalışmaya katılmadı. Tedavi süreçleri devam eden Mert Günok ve İsmail Yüksek de antrenmanda bulunmayan diğer isimlerdi.

Yeni Yüzler: Atakan Karazor ve Emirhan Topçu

Aday kadroya ilk kez davet edilen Atakan Karazor, A Milli Takım ile ilk antrenmanına çıktı. İdman öncesinde Atakan Karazor ve Emirhan Topçu takım arkadaşları tarafından sıcak bir şekilde karşılandı.

Antrenmanın İçeriği

Isınma hareketleri ve koşu çalışmalarıyla başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Karadağ maçının taktiği üzerinde durulduğu bildirildi.

TFF Yetkilileri İdmanı Takip Etti

Milli takımın çalışmasını Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Başkan Vekili Ceyhun Kazancı ve TFF Yönetim Kurulu üyeleri de takip etti. Ay-yıldızlı ekip, yarın akşam gerçekleştireceği antrenman ile Karadağ karşılaşmasına hazırlıklarını sürdürecek.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında 11 Ekim Cuma günü Samsun'da Karadağ ile karşı...

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında 11 Ekim Cuma günü Samsun'da Karadağ ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenman, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Milli futbolcular Hakan Çalhanoğlu (sağda), Arda Güler (sağ 2) ve Ferdi Kadıoğlu da (solda) antrenmana katıldı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında 11 Ekim Cuma günü Samsun'da Karadağ ile karşı...

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında 11 Ekim Cuma günü Samsun'da Karadağ ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenman, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Milli futbolcular Hakan Çalhanoğlu (sağda), Arda Güler (sağ 2) ve Ferdi Kadıoğlu da (solda) antrenmana katıldı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında 11 Ekim Cuma günü Samsun'da Karadağ ile karşı...

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında 11 Ekim Cuma günü Samsun'da Karadağ ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenman, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Milli futbolcular Hakan Çalhanoğlu (sağda), Arda Güler (sağ 2) ve Ferdi Kadıoğlu da (solda) antrenmana katıldı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında 11 Ekim Cuma günü Samsun'da Karadağ ile karşı...

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında 11 Ekim Cuma günü Samsun'da Karadağ ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenman, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Milli futbolcular Hakan Çalhanoğlu (sağda), Arda Güler (sağ 2) ve Ferdi Kadıoğlu da (solda) antrenmana katıldı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında 11 Ekim Cuma günü Samsun'da Karadağ ile karşı...

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında 11 Ekim Cuma günü Samsun'da Karadağ ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenman, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Milli futbolcular Hakan Çalhanoğlu (sağda), Arda Güler (sağ 2) ve Ferdi Kadıoğlu da (solda) antrenmana katıldı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında 11 Ekim Cuma günü Samsun'da Karadağ ile karşı...

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında 11 Ekim Cuma günü Samsun'da Karadağ ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenman, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Milli futbolcular Hakan Çalhanoğlu (sağda), Arda Güler (sağ 2) ve Ferdi Kadıoğlu da (solda) antrenmana katıldı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında 11 Ekim Cuma günü Samsun'da Karadağ ile karşı...

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında 11 Ekim Cuma günü Samsun'da Karadağ ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenman, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Milli futbolcular Hakan Çalhanoğlu (sağda), Arda Güler (sağ 2) ve Ferdi Kadıoğlu da (solda) antrenmana katıldı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında 11 Ekim Cuma günü Samsun'da Karadağ ile karşı...

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında 11 Ekim Cuma günü Samsun'da Karadağ ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenman, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Milli futbolcular Hakan Çalhanoğlu (sağda), Arda Güler (sağ 2) ve Ferdi Kadıoğlu da (solda) antrenmana katıldı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında 11 Ekim Cuma günü Samsun'da Karadağ ile karşı...

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında 11 Ekim Cuma günü Samsun'da Karadağ ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenman, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Milli futbolcular Hakan Çalhanoğlu (sağda), Arda Güler (sağ 2) ve Ferdi Kadıoğlu da (solda) antrenmana katıldı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında 11 Ekim Cuma günü Samsun'da Karadağ ile karşı...

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında 11 Ekim Cuma günü Samsun'da Karadağ ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenman, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Milli futbolcular Hakan Çalhanoğlu (sağda), Arda Güler (sağ 2) ve Ferdi Kadıoğlu da (solda) antrenmana katıldı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında 11 Ekim Cuma günü Samsun'da Karadağ ile karşı...

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında 11 Ekim Cuma günü Samsun'da Karadağ ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenman, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Milli futbolcular Hakan Çalhanoğlu (sağda), Arda Güler (sağ 2) ve Ferdi Kadıoğlu da (solda) antrenmana katıldı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında 11 Ekim Cuma günü Samsun'da Karadağ ile karşı...

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında 11 Ekim Cuma günü Samsun'da Karadağ ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenman, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Milli futbolcular Hakan Çalhanoğlu (sağda), Arda Güler (sağ 2) ve Ferdi Kadıoğlu da (solda) antrenmana katıldı.

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