A Milli Takım Konya'da İspanya Hazırlıklarına Başladı

A Milli Takım, 7 Eylül'de Konya'da İspanya ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Vincenzo Montella yönetiminde başladı; basın toplantısı ve açık antrenman programı açıklandı.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 23:08
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 23:08
A Milli Takım Konya'da İspanya Hazırlıklarına Başladı

Maç takvimi

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki ikinci maçında 7 Eylül Pazar günü son Avrupa şampiyonu İspanya'yı Konya'da ağırlayacak. Karşılaşma öncesi milli takım hazırlıklarına başladı.

Antrenman detayları

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) açıklamasına göre, Konyaspor Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen çalışmada, Gürcistan karşılaşmasının ilk 11'inde yer alan futbolcular tesislerin fitness salonunda yenilenme antrenmanı yaptı. Aday kadrodaki diğer oyuncular saha çalışmasına katıldı.

Isınma hareketleriyle başlayan idman; pas ve top kapma çalışmalarıyla sürdü. Antrenman, hücum varyasyonları üzerinde durulmasının ardından taktik oyunla sona erdi.

Kadro takibi ve program

Antrenmanı Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Genel Sekreter Abdullah Ayaz ve Konyaspor Eski Başkanı Fatih Özgökçen takip etti.

Vincenzo Montella ve milli futbolcu Arda Güler, yarın saat 14.00'te MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Karşılaşma öncesi resmi antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basına açık olarak saat 20.30'da aynı statta yapılacak.

