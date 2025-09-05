A Milli Takım Konya'da: İspanya Maçı Öncesi Kamp Başladı
A Milli Futbol Takımı, FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubunda 7 Eylül Pazar günü oynanacak İspanya karşılaşmasının hazırlıkları için Konya'ya geldi.
Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla gelen ay-yıldızlı kafile, inişin ardından kentte konaklayacağı otele geçti.
Hazırlıklar
Milliler, hazırlık çalışmalarına Çelikkayalar Kayacık Tesisleri'nde yarın başlayacak. Takım kafilesinin geliş programı ve tesis çalışmaları planlanan takvim doğrultusunda sürdürülecek.
Maç Detayı
Türkiye - İspanya karşılaşması, 7 Eylül Pazar 21.45'te MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak.