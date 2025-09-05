DOLAR
A Milli Takım Konya'da: İspanya Maçı Öncesi Kamp Başladı

A Milli Futbol Takımı, FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda 7 Eylül'de İspanya ile oynayacağı maçın hazırlıkları için Konya'ya geldi. Antrenmanlar Çelikkayalar Kayacık'ta başlayacak.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 02:34
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 02:34
A Milli Futbol Takımı, FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubunda 7 Eylül Pazar günü oynanacak İspanya karşılaşmasının hazırlıkları için Konya'ya geldi.

Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla gelen ay-yıldızlı kafile, inişin ardından kentte konaklayacağı otele geçti.

Hazırlıklar

Milliler, hazırlık çalışmalarına Çelikkayalar Kayacık Tesisleri'nde yarın başlayacak. Takım kafilesinin geliş programı ve tesis çalışmaları planlanan takvim doğrultusunda sürdürülecek.

Maç Detayı

Türkiye - İspanya karşılaşması, 7 Eylül Pazar 21.45'te MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak.

