A Milli Takım, Macaristan'ı Farkla Geçti!

A Milli Erkek Basketbol Takımı'ndan Çarpıcı Galibiyet

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde B Grubu'ndaki üçüncü maçında Macaristan'ı etkileyici bir sonuçla geçti. Milliler, 92-66'lık skorla rakibini sahasında farklı bir şekilde yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Maçın Detayları

Takım, karşılaşmayı güçlü bir başlangıçla tamamladı ve maç boyunca üstünlüğünü korudu. Bu galibiyet, A Milli Takım'ın elemelerdeki hedeflerine ulaşma yolunda önemli bir adım oldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.