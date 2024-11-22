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A Milli Takım, Macaristan'ı Farkla Geçti!

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Macaristan'ı 92-66 ile mağlup etti.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 22:08
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 22:08
A Milli Takım, Macaristan'ı Farkla Geçti!

A Milli Erkek Basketbol Takımı'ndan Çarpıcı Galibiyet

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde B Grubu'ndaki üçüncü maçında Macaristan'ı etkileyici bir sonuçla geçti. Milliler, 92-66'lık skorla rakibini sahasında farklı bir şekilde yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Maçın Detayları

Takım, karşılaşmayı güçlü bir başlangıçla tamamladı ve maç boyunca üstünlüğünü korudu. Bu galibiyet, A Milli Takım'ın elemelerdeki hedeflerine ulaşma yolunda önemli bir adım oldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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