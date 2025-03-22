A Milli Takım, Macaristan ile 17. Maçında Karşılaşıyor

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi play-off'unda Macaristan ile 17. randevusunu yarın oynayacak.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 11:07
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 11:07
A Milli Takım, Macaristan ile 17. Maçında Karşılaşıyor

A Milli Takım, Macaristan ile 17. Maçında Karşılaşıyor

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turunda yarınki rakibi Macaristan ile tarihinde 17. kez karşı karşıya gelecek.

İki ülke A milli takımları arasında bugüne dek oynanan 16 maçta Macaristan galibiyet sayısında önde. Türkiye, bu maçlardan 5'ini kazanırken, Macaristan 9 kez sahadan galip ayrıldı, 2 karşılaşma ise berabere sona erdi. Türkiye toplamda 18 gol atarken, Macaristan bu süreçte 30 gol kaydetti.

Resmi Maçlarda Türkiye Üstün

Türkiye ile Macaristan arasındaki resmi maçlarda ise A Milli Takım'ın üstünlüğü söz konusu. Bugüne kadar iki takım 9 resmi maçta karşılaştı. Bu mücadelelerde Türkiye'nin 4, Macaristan'ın ise 3 galibiyeti bulunuyor. İki karşılaşma ise beraberlik ile sonuçlandı.

1996 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda Budapeşte'de yapılan maç 2-2 biterken, İstanbul'daki rövanşı Türkiye 2-0 kazandı. 2008 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda Türkiye, deplasmanda 1-0, İstanbul'da ise 3-0 galip geldi. 2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde ise Macaristan, İstanbul'daki maçı 1-1, Budapeşte'deki maçta 3-1 kazandı.

Tarihsel Yenilgi

Türkiye, 102 yıllık futbol tarihinde en farklı skorlu yenilgilerinden birini Macaristan karşısında yaşadı. 4 Nisan 1984 tarihinde İstanbul'da düzenlenen özel maçta ay-yıldızlı ekip, rakibine 6-0 mağlup oldu.

Türkiye, ayrıca Macaristan B Milli Takımı ile de 2 özel maç gerçekleştirdi ve bu maçları 2-1 ve 4-1'lik skorlarla kaybetti.

Resmi Maçların Sonuçları

Türkiye ile Macaristan A milli takımları arasında geride kalan maçlarda alınan sonuçlar ise şu şekildedir:

  • 20.03.2025 İstanbul: UEFA Uluslar Ligi - 3-1
  • 22.03.2024 Budapeşte: Özel - 0-1
  • 18.11.2020 Budapeşte: UEFA Uluslar Ligi - 0-2
  • 03.09.2020 İstanbul: UEFA Uluslar Ligi - 0-1
  • 26.03.2013 İstanbul: Dünya Kupası Elemeleri - 1-1
  • 16.10.2012 Budapeşte: Dünya Kupası Elemeleri - 1-3
  • 12.09.2007 İstanbul: Avrupa Şampiyonası Elemeleri - 3-0
  • 07.10.2006 Budapeşte: Avrupa Şampiyonası Elemeleri - 1-0
  • 06.09.1995 İstanbul: Avrupa Şampiyonası Elemeleri - 2-0
  • 07.09.1994 Budapeşte: Avrupa Şampiyonası Elemeleri - 2-2
  • 05.09.1990 Budapeşte: Özel - 1-4
  • 16.03.1988 Budapeşte: Özel - 0-1
  • 04.04.1984 İstanbul: Özel - 0-6
  • 22.09.1982 Györ: Özel - 0-5
  • 29.04.1962 Budapeşte: Özel - 1-2
  • 19.02.1956 İstanbul: Özel - 3-1

Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.

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