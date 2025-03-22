A Milli Takım, Macaristan ile Kritik Rövanş Maçına Çıkıyor

A Milli Takım, Macaristan ile Rövanş Oynuyor

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turundaki kritik yarı final rövanş maçında yarın deplasmanda Macaristan ile karşı karşıya geliyor. İlk maçı 3-1'lik avantajla tamamlayan Ay-yıldızlı ekip, Puskas Arena'daki karşılaşmaya moralli bir şekilde çıkacak.

Maç Bilgileri

Maç, TSİ 20.00'de başlayacak ve TV8'den naklen yayımlanacak. Karşılaşmanın hakemliğini Felix Zwayer üstlenecek. Zwayer'in yardımcıları Robert Kempter ve Christian Dietz olacak. Mücadelenin 4. hakemi Florian Badstübner ise sahada görev alacak.

Avantaj Milli Takımda

İstanbul'daki ilk maçı kazanan milliler, her türlü galibiyet, beraberlik ve tek farklı mağlubiyette UEFA Uluslar A Ligi'ne yükselebilir. Ancak Macaristan'ın, turu geçebilmesi için en az üç farklı galibiyet alması gerekiyor.

Takımda Son Durum

Takımda kart cezaları sona eren Arda Güler ve Merih Demiral maçta forma giyebilecek. Fakat Orkun Kökçü, ilk maçta gördüğü kart nedeniyle sahada olamayacak. Ayrıca sakatlanan Kaan Ayhan'ın durumu da maç günü netlik kazanacak.

Kadroda Değişiklikler

Aday kadrodan çıkan Mert Günok ve Yunus Akgün, sakatlıkları nedeniyle maça katılamayacak. Yerine Rayyan Baniya İtalya'nın Palermo takımından aday kadroya dahil edildi.

Macaristan Maçı Aday Kadrosu

A Milli Takım'ın Macaristan maçı aday kadrosunda şu oyuncular yer alıyor: