A Milli Takım, Macaristan ile Kritik Rövanş Maçına Çıkıyor

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile karşılaşacak. Maç, 20.00'de TV8'den canlı yayınlanacak.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 09:19
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 09:19
A Milli Takım, Macaristan ile Kritik Rövanş Maçına Çıkıyor

A Milli Takım, Macaristan ile Rövanş Oynuyor

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turundaki kritik yarı final rövanş maçında yarın deplasmanda Macaristan ile karşı karşıya geliyor. İlk maçı 3-1'lik avantajla tamamlayan Ay-yıldızlı ekip, Puskas Arena'daki karşılaşmaya moralli bir şekilde çıkacak.

Maç Bilgileri

Maç, TSİ 20.00'de başlayacak ve TV8'den naklen yayımlanacak. Karşılaşmanın hakemliğini Felix Zwayer üstlenecek. Zwayer'in yardımcıları Robert Kempter ve Christian Dietz olacak. Mücadelenin 4. hakemi Florian Badstübner ise sahada görev alacak.

Avantaj Milli Takımda

İstanbul'daki ilk maçı kazanan milliler, her türlü galibiyet, beraberlik ve tek farklı mağlubiyette UEFA Uluslar A Ligi'ne yükselebilir. Ancak Macaristan'ın, turu geçebilmesi için en az üç farklı galibiyet alması gerekiyor.

Takımda Son Durum

Takımda kart cezaları sona eren Arda Güler ve Merih Demiral maçta forma giyebilecek. Fakat Orkun Kökçü, ilk maçta gördüğü kart nedeniyle sahada olamayacak. Ayrıca sakatlanan Kaan Ayhan'ın durumu da maç günü netlik kazanacak.

Kadroda Değişiklikler

Aday kadrodan çıkan Mert Günok ve Yunus Akgün, sakatlıkları nedeniyle maça katılamayacak. Yerine Rayyan Baniya İtalya'nın Palermo takımından aday kadroya dahil edildi.

Macaristan Maçı Aday Kadrosu

A Milli Takım'ın Macaristan maçı aday kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

  • Kaleciler: Berke Özer (Eyüpspor), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
  • Defans: Abdülkerim Bardakçı, Eren Elmalı, Kaan Ayhan (Galatasaray), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Merih Demiral (Al-Ahli), Mert Müldür, Yusuf Akçiçek (Fenerbahçe), Samet Akaydın, Taha Şahin (Çaykur Rizespor), Rayyan Baniya (Palermo)
  • Orta Saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Demir Ege Tıknaz (Rio Ave), Hakan Çalhanoğlu (İnter Milan), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund)
  • Forvet: Ahmet Kutucu, Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Arda Güler (Real Madrid), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), Emre Mor (Eyüpspor), İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Benfica)

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