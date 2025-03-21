A Milli Takım, Macaristan Maçına Hazırlıklarını Başlattı

A Milli Futbol Takımı, Macaristan maçı hazırlıklarına sakat oyunculardan yoksun başladı.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 17:32
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 18:26
A Milli Takım, Macaristan Maçına Hazırlıklarını Başlattı

A Milli Takım, Macaristan Maçına Hazırlıklarını Başlattı

A Milli Futbol Takımı, 23 Mart Pazar günü oynanacak UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanş maçı için hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde başlattı. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenman, basın mensuplarına açık olarak ilk 15 dakikasında ısınma hareketleri ile başladı.

Sakat Oyuncular İdmanda Yer Almadı

İdmanda, sakatlıkları bulunan Barış Alper Yılmaz, Mert Günok, Yunus Akgün, Merih Demiral ve Kaan Ayhan yer almadı. Söz konusu oyuncuların yokluğunda, Rayyan Baniya takımla birlikte antrenmanda yer aldı. Ayrıca, Mert Günok’un yokluğunda 20 Yaş Altı Milli Takım kalecisi Mert Furkan Bayram da idmana katıldı.

Antrenman Detayları

Dünkü Macaristan maçı sonrası süre alan futbolcuların yenilenme yaptığının belirtildiği antrenmanda, diğer oyuncular ise 5'e 2 pas çalışması ile idmanı devam ettirdi. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışmaların yapıldığı öğrenildi.

Milliler, hazırlıklarına devam edeceği yarınki antrenmanın ardından Macaristan’a hareket edecek.

UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanş maçında 23 Mart Pazar günü Macaristan'a konuk olacak A...

UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanş maçında 23 Mart Pazar günü Macaristan'a konuk olacak A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarına başladı. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki idmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirildi.

UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanş maçında 23 Mart Pazar günü Macaristan'a konuk olacak A...

UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanş maçında 23 Mart Pazar günü Macaristan'a konuk olacak A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarına başladı. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki idmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirildi.

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