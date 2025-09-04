DOLAR
41,16 0,02%
EURO
48,07 0%
ALTIN
4.695,42 0,4%
BITCOIN
4.528.925,27 1,89%

A Milli Takımı, Dünya Kupası Elemeleri'ne Gürcistan'ı 3-2 yenerek başladı

A Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Gürcistan'ı 3-2 mağlup etti; goller Mert Müldür ve Kerem Aktürkoğlu (2).

Yayın Tarihi: 04.09.2025 21:21
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 21:21
A Milli Takımı, Dünya Kupası Elemeleri'ne Gürcistan'ı 3-2 yenerek başladı

A Milli Takımı, Dünya Kupası Elemeleri'ne Gürcistan'ı 3-2 yenerek başladı

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında deplasmanda Gürcistan'ı 3-2 mağlup etti. Karşılaşma Boris Paichadze Ulusal Stadı'nda oynandı ve ilk yarı 2-0 Türkiye üstünlüğüyle tamamlandı.

Mert Müldür yine ilk golü attı

Millilerin maçtaki açılış golünü 3. dakikada Mert Müldür kaydetti. Mert Müldür, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da Gürcistan karşısında ay-yıldızlı ekibin ilk golünü atmıştı.

Kerem Aktürkoğlu'ndan 2 gol

Kerem Aktürkoğlu, maçta fileleri iki kez havalandırdı. Kerem, 41. ve 52. dakikalarda gol buldu; ikinci gol öncesindeki pası veren oyuncu Yunus Akgün oldu. Kerem, A Milli Takım formasıyla çıktığı 45. maçında gol sayısını 14'e yükseltti.

71. dakikada 10 kişi kaldık

A Milli Takımı, 71. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı. Orta sahada yaşanan mücadelede Barış Alper'in Kochorashvili'ye yaptığı müdahale sonrası hakem Davide Massa, VAR uyarısının ardından pozisyonu saha kenarında izleyip kırmızı kararı verdi. Bu pozisyona şiddetli itirazda bulunan Gürcistan Teknik Direktörü Willy Sagnol da kırmızı kart gördü.

Türkiye, gruptaki ikinci maçında 7 Eylül Pazar günü Konya'da İspanya'yı konuk edecek.

İLGİLİ HABERLER

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gençlerbirliği Milli Arada Tek İdmanla Hazırlıklarını Sürdürdü
2
Arca Çorum FK, İmaj Altyapı Vanspor Maçı İçin Hazırlıklara Başladı
3
Galatasaray, ikas Eyüpspor Hazırlıklarına Başladı — İlkay Gündoğan İlk İdmana Çıktı
4
Beşiktaş, Başakşehir Maçı Öncesi Nevzat Demir'de Hazırlıklarını Sürdürdü
5
Gaziantep FK, 14 Eylül'deki Kocaelispor Maçı İçin Hazırlıklara Başladı
6
Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor
7
Kayserispor, Youssef Ait Bennasser'i 2 Yıllığına Transfer Etti

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı