A Milli Takımı, Dünya Kupası Elemeleri'ne Gürcistan'ı 3-2 yenerek başladı

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında deplasmanda Gürcistan'ı 3-2 mağlup etti. Karşılaşma Boris Paichadze Ulusal Stadı'nda oynandı ve ilk yarı 2-0 Türkiye üstünlüğüyle tamamlandı.

Mert Müldür yine ilk golü attı

Millilerin maçtaki açılış golünü 3. dakikada Mert Müldür kaydetti. Mert Müldür, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da Gürcistan karşısında ay-yıldızlı ekibin ilk golünü atmıştı.

Kerem Aktürkoğlu'ndan 2 gol

Kerem Aktürkoğlu, maçta fileleri iki kez havalandırdı. Kerem, 41. ve 52. dakikalarda gol buldu; ikinci gol öncesindeki pası veren oyuncu Yunus Akgün oldu. Kerem, A Milli Takım formasıyla çıktığı 45. maçında gol sayısını 14'e yükseltti.

71. dakikada 10 kişi kaldık

A Milli Takımı, 71. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı. Orta sahada yaşanan mücadelede Barış Alper'in Kochorashvili'ye yaptığı müdahale sonrası hakem Davide Massa, VAR uyarısının ardından pozisyonu saha kenarında izleyip kırmızı kararı verdi. Bu pozisyona şiddetli itirazda bulunan Gürcistan Teknik Direktörü Willy Sagnol da kırmızı kart gördü.

Türkiye, gruptaki ikinci maçında 7 Eylül Pazar günü Konya'da İspanya'yı konuk edecek.