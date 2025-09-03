A Milli Takımı EuroBasket 2025 A Grubu'nu 5'te 5 ile Lider Bitirdi

A Milli Basketbol Takımı EuroBasket 2025 A Grubu'nu Lider Tamamladı

A Milli Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 A Grubu'ndaki beş maçını da kazanarak grubu ilk sırada tamamladı. Turnuva grup maçları Riga'da oynandı ve milliler 5'te 5'lik performansla dikkat çekti.

Gruptaki sonuçlar

Türkiye, A Grubu'ndaki maçlarda şu skorlarla galip geldi: Letonya 93-73, Çekya 92-78, Portekiz 95-54, Estonya 84-64 ve son karşılaşmada şampiyonanın favorileri arasında gösterilen Sırbistan 95-90.

Son 16 turu ve rakip

Grubu lider tamamlayan A Milli Takım, son 16 turunda B Grubu'nu 4. sırada bitiren İsveç ile eşleşti. Maç, 6 Eylül Cumartesi günü Arena Riga'da oynanacak; kazanan takım çeyrek finale yükselecek.

Alperen, Larkin ve Cedi'den kritik katkı

Sırbistan karşısındaki galibiyette Alperen Şengün, Shane Larkin ve Cedi Osman'ın katkısı belirleyici oldu. Üç oyuncu, millilerin maçta kaydettiği 95 sayının 67'sine imza attı: Alperen 28, Larkin 23, Cedi 16 sayı kaydetti.

Tarihi notlar

Türkiye, çeyrek finalde elendiği EuroBasket 2009'dan bu yana turnuvada üst üste çıktığı beş maçı ilk kez kazanmayı başardı. A Milli Takım, Avrupa şampiyonalarında Sırbistan'a karşı ikinci galibiyetini elde etti; bu iki ülke EuroBasket'te beşinci kez karşılaştı ve milliler bu maçların ikisini kazandı, üçünü kaybetti. Türkiye'nin Sırbistan'a karşı turnuvadaki ilk galibiyeti EuroBasket 2009'da ikinci turda alınan 69-64 skoruydu.