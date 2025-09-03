DOLAR
A Milli Takımı, Gürcistan Maçı Öncesi Boris Paichadze Stadı'nda Yürüyüş Yaptı

A Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki Gürcistan maçı öncesi Boris Paichadze Ulusal Stadı'nda yürüyüş yaparak zemini ve stadı inceledi.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 19:58
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 19:58
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçı öncesi saha incelemesi

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında yarın deplasmanda Gürcistan ile karşılaşacak karşılaşmanın oynanacağı Boris Paichadze Ulusal Stadı'nda yürüyüş yaptı.

Teknik direktör Vincenzo Montella, teknik heyet ve futbolcular statta kısa süre yürüyerek zemini ve stadı inceledi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu üyeleri de futbolcularla birlikte sahada yer aldı.

Ay-yıldızlı ekip statta fotoğraf çektirdikten sonra konaklayacağı otele geçti.

