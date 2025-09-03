A Milli Takımı, Gürcistan Maçı Öncesi Boris Paichadze Stadı'nda Yürüyüş Yaptı
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçı öncesi saha incelemesi
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında yarın deplasmanda Gürcistan ile karşılaşacak karşılaşmanın oynanacağı Boris Paichadze Ulusal Stadı'nda yürüyüş yaptı.
Teknik direktör Vincenzo Montella, teknik heyet ve futbolcular statta kısa süre yürüyerek zemini ve stadı inceledi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu üyeleri de futbolcularla birlikte sahada yer aldı.
Ay-yıldızlı ekip statta fotoğraf çektirdikten sonra konaklayacağı otele geçti.