A Milli Takımın 2026 Dünya Kupası Muhtemel Fikstürü ve Maç Programı

A Milli Takımı, play-off’u geçerse 2026 Dünya Kupası D Grubu’nda ABD, Paraguay ve Avustralya ile eşleşecek; maç programı açıklandı.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 21:28
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 21:28
Grup rakipleri ve maç takvimi

A Milli Futbol Takımı’nın, 2026 FIFA Dünya Kupası’nda mücadele etmesi durumunda oynayacağı muhtemel maç programı açıklandı. Ay-yıldızlılar, play-off turundaki rakiplerini elemesi halinde D Grubu’nda ev sahibi ABD dışında Paraguay ve Avustralya ile karşı karşıya gelecek.

İlk maç programı belli oldu: Ay-yıldızlılar, Dünya Kupası’nda yer alması durumunda ilk müsabakasını 13 Haziran 2026 tarihinde Kanada’da bulunan BC Place Stadyumu’nda Avustralya ile oynayacak.

D Grubu maç programı

12 Haziran 2026
18.00 (TSİ 04.00) ABD - Paraguay / Los Angeles Stadyumu, Inglewood (ABD)

13 Haziran 2026
21.00 (TSİ 07.00) Avustralya - UEFA Play-Off C Galibi / BC Place Stadyumu, Vancouver (Kanada)

19 Haziran 2026
15.00 (TSİ 01.00) ABD - Avustralya / Seattle Stadyumu, Seattle (ABD)
21.00 (TSİ 07.00) UEFA Play-Off C Galibi - Paraguay / San Francisco Bay Bölgesi Stadyumu, Santa Clara (ABD)

25 Haziran 2026
19.00 (TSİ 05.00) UEFA Play-Off C Galibi - ABD / Los Angeles Stadyumu, Inglewood (ABD)
19.00 (TSİ 05.00) Paraguay - Avustralya / San Francisco Bay Bölgesi Stadyumu, Santa Clara (ABD)

