Galatasaray, Monaco Maçı Hazırlıklarına Kemerburgaz'da Başladı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 6. haftasında Monaco ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde başladı.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 21:29
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 21:29
Galatasaray, Monaco Maçı Hazırlıklarına Kemerburgaz'da Başladı

Galatasaray, Monaco maçı hazırlıklarını başlattı

Okan Buruk yönetiminde Kemerburgaz'da antrenman

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında karşılaşacağı Fransız ekibi Monaco ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Antrenman, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Seans; dinamik ısınmayla başladı, ardından 5’e 2 pas çalışması ile sürdürülüp koşu çalışması ve topa sahip olma çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, çift kale maç ile son buldu.

Sarı-kırmızılılar, hazırlıklarını yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla sürdürecek.

GALATASARAY, UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN 6. HAFTASINDA FRANSIZ EKİBİ MONACO İLE DEPLASMANDA...

GALATASARAY, UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN 6. HAFTASINDA FRANSIZ EKİBİ MONACO İLE DEPLASMANDA OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINA YAPTIĞI ANTRENMANLA BAŞLADI.

GALATASARAY, UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN 6. HAFTASINDA FRANSIZ EKİBİ MONACO İLE DEPLASMANDA...

İLGİLİ HABERLER

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Siverek Belediyesi'nden Ağrı Kadın Futbol Takımı'na Destek: Konaklama Masrafları Üstlendi
2
Nelson Semedo 20. dakikada sakatlandı — Fenerbahçe Başakşehir
3
Hakan Çalhanoğlu Attı: Inter Como'yu 4-0 Yendi
4
Trabzonspor’da Edin Visca sakatlandı, Ebosele kırmızı kartla atıldı
5
Sultanlar Ligi: Aras Kargo SK, Aydın Büyükşehir'i 3-0 Yendi
6
Milan Skriniar'dan Başakşehir'e kafa golü — Sezonun 2. golü
7
Fenerbahçe, Başakşehir’e 7 Maç Sonra Puan Kaybetti

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi