Galatasaray, Monaco Maçı Hazırlıklarına Kemerburgaz'da Başladı

Galatasaray, Monaco maçı hazırlıklarını başlattı

Okan Buruk yönetiminde Kemerburgaz'da antrenman

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında karşılaşacağı Fransız ekibi Monaco ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Antrenman, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Seans; dinamik ısınmayla başladı, ardından 5’e 2 pas çalışması ile sürdürülüp koşu çalışması ve topa sahip olma çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, çift kale maç ile son buldu.

Sarı-kırmızılılar, hazırlıklarını yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla sürdürecek.

