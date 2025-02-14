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Fenerbahçe Kasımpaşa Maçı Hazırlıklarına Hız Verdi

Fenerbahçe, Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına hızlı bir şekilde devam ediyor.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 15:22
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 15:22
Fenerbahçe Kasımpaşa Maçı Hazırlıklarına Hız Verdi

Fenerbahçe, Kasımpaşa Hazırlıklarını Sürdürüyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 16 Şubat Pazar günü sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacağı maç için hazırlıklara ara vermeden başladı. Sarı-lacivertli kulübün resmi açıklamasına göre, teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki idmanda, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Anderlecht ile oynanan maçta ilk 11'de yer alan ve 60 dakika üzeri süre alan futbolcular, yenilenme çalışmaları gerçekleştirdi.

İdmanda Gerçekleştirilen Aktiviteler

Futbolcular, ısınma, koordinasyon ve çabukluk programlarının ardından pas ve şut çalışmaları yaptı. İdman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla sona erdi.

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını yarın tamamlayarak, karşılaşmaya odaklanacak.

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