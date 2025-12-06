Çağdaş Atan: "İyi oynarken cezalandırıldık" — Konyaspor 1-1 Çaykur Rizespor

Çağdaş Atan, Trendyol Süper Lig 15. haftasında 1-1 biten Çaykur Rizespor maçında takımın dalgınlık sonucu gol yediğini ve taraftardan sabırla destek istediğini söyledi.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 20:40
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 20:40
Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Konyaspor sahasında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında takımın durumunu değerlendiren Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, karşılaşmayı ve takımın eksiklerini yorumladı.

Atan'ın değerlendirmesi

Çağdaş Atan, maçın başlangıcına ilişkin gözlemlerini şöyle aktardı:

"Maça çok iyi başlayamadık. Rizespor beklediğimizden biraz daha fazla topa sahip olmak için sahadaydı bugün. Daha sonra hem birebirleri bulduktan sonra hem de formasyon değişikliği yapıp top bizdeyken oyun düzenimizi değiştirdikten sonra, özellikle 20’yle 45. dakika arasını gerçekten çok yoğun bir önlem almışlar. Zaten bildiğiniz gibi bugün sahada kanat oyuncusu olmadan bir 11’le sahadaydık. Açıkçası bugün Rizespor bize nereden etkili olur en çok deseniz biz ekibimle beraber duran top derdik. İyi çalıştık aslında oraya. Birebir eşleşmeyle onları durdurmaya çalıştık. Ama maalesef bir dalgınlık, yediğimiz gol, iyi oynarken cezalandırıldık açıkçası. İkinci yarıya iyi başladık, hak ettiğimiz golü bulduk. Ondan sonra kazanmak için çok fazla hamleler yaptık diyemem çünkü yapamadık. Kulübümüzde bu hamleleri yapabileceğimiz, gerçekleştirebileceğimiz çok fazla hamle yoktu. Özellikle oyuna giren oyuncularımın haricinde performansından hiç memnun değilim. İki tane genç oyuncu oyuna girdikten sonra hiçbir şekilde bize faydalı olamadılar ve vites yükseltemediler"

Taraftara çağrı

Atan, takımın eksik kadrosuna dikkat çekerek taraftarlara seslendi. Teknik adamın sözleri şöyleydi:

"Konyaspor taraftarından tek ricam benim buraya gelmeme neden olan Konyaspor taraftarından tek ricam bu kulübü, bu takımı, bu şehri en büyük markasını daha itici bir güçle desteklesinler. Kendi adıma iki hafta bu stadı dolu görmek isterdim. Tabii ki onlar da maç kazanamadığımız için üzgün olabilirler ama galibiyetler sevginizi arttırır, mağlubiyetler de sadakatinizi. Biz şu an tam o dönemdeyiz. İçeride iki maçta mağlup olmadık ama bu aşılmayacak bir durum değil. Destekle aşılabilecek biraz sabırla aşılabilecek bir durum. Ben oyuncularımın çalışmasından çok memnunum"

Maç sonucu: Konyaspor 1-1 Çaykur Rizespor.

Not: Atan ayrıca takımda "5-6 tane 11 oyuncusunun olmadığını" hatırlatarak, kadro sıkıntısının performansı etkilediğini vurguladı.

