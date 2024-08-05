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2024 Yamaç Paraşütü Dünya Kupası Çameli'de Devam Ediyor

Denizli'de düzenlenen Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'nda 115 sporcu mücadele ediyor.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 13:59
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 13:59
2024 Yamaç Paraşütü Dünya Kupası Çameli'de Devam Ediyor

2024 Yamaç Paraşütü Dünya Kupası Denizli'de

Denizli'nin muhteşem manzaraları eşliğinde gerçekleştirilen 2024 Yamaç Paraşütü Dünya Kupası, Çameli ilçesinde tüm heyecanıyla sürmektedir. Yarışmalar, 2 bin 150 rakımlı Yaylacık Dağı'nda, 30 ülkeden 115 sporcunun katılımıyla 10 Ağustos Cumartesi günü başladı.

Uçuşlar ve Hazırlıklar

Yarışmanın üçüncü gününde, sabah saatlerinde alana gelen paraşütçüler, gün boyunca hazırlıklarını yaparak uçuşlarına başladılar. Gökyüzünde birbirinden renkli görüntüler oluşturan sporcular, belirlenen süre boyunca havada kalmayı hedefleyerek iniş yapacaklar.

Organizasyonun Detayları

Büyük bir coşkuyla devam eden bu uluslararası organizasyon, 10 Ağustos Cumartesi günü itibarıyla sona erecek. Yarışmalar, paraşüt tutkunları ve izleyiciler için unutulmaz anlar yaşatmayı amaçlıyor.

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