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ABB FOMGET, Beşiktaş United Payment'i 2-0 ile Geçti

ABB FOMGET, Kadın Futbol Süper Ligi'nde Beşiktaş United Payment'i 2-0 yenerek sezonun ilk galibiyetini aldı.

Yayın Tarihi: 22.09.2024 18:31
Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 18:31
ABB FOMGET, Beşiktaş United Payment'i 2-0 ile Geçti

ABB FOMGET, Tarihi Bir Galibiyet Aldı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 3. haftası heyecanlı bir karşılaşmaya sahne oldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, Sincan Yenikent Osmanlı Stadı'nda konuk ettiği Beşiktaş United Payment ekibini 2-0 mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini elde etti.

Karşılaşmanın Golleri

Maçın başlama düdüğü ile birlikte hızlı bir giriş yapan ABB FOMGET, 4. dakikada Armisa Kuc ile öne geçti. Sadece 4 dakika sonra, 8. dakikada Olha Ovdiychuk'un attığı golle farkı ikiye çıkardı.

Önceki Maç Performansı

Bu sezonun ilk iki haftasında zorluklar yaşayan ABB FOMGET, ligin ilk maçında Fenerbahçe Petrol Ofisi'ne 2-1 yenilmiş, ikinci haftada ise Amed Sportif Faaliyetler ile 1-1 berabere kalmıştı. Ancak bu galibiyet, teamin moral bulmasını sağladı.

ABB FOMGET, bu sonuçla hem ligdeki konumunu güçlendirdi hem de sezonun ilk galibiyetini alarak taraftarlarına umut vermiş oldu.

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