ABB FOMGET, Helsinki'yi 3-2 Yenerek UEFA Avrupa Ligi'ne Katıldı

ABB FOMGET, Helsinki'yi 3-2 Mağlup Edip Avrupa Ligi Biletini Aldı

Maçın Özeti

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET Kadın Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu üçüncülük maçında Finlandiya temsilcisi Helsinki'yi 3-2 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazandı.

Başkent Helsinki'nin ev sahipliğinde oynanan karşılaşma, Helsinki Futbol Stadı'nda gerçekleşti. ABB FOMGET'in gollerini 40. dakikada Maria Alves, 70. dakikada Ana Dias ve 80. dakikada Armisa Kuc kaydetti. Helsinki'nin sayıları ise 45+3'te Seivisto ve 90+8'de Heroum tarafından bulundu.

Sonuç ve İlerleyen Süreç

Bu sonuçla Ankara ekibi, turnuvadaki üçüncülük mücadelesini kazanarak UEFA Avrupa Ligi'nde yer alma hakkı elde etti. ABB FOMGET'in Avrupa Ligi'ndeki rakipleri, yarın yapılacak kura çekimiyle belirlenecek.

Hatırlanacağı üzere ABB FOMGET, 27 Ağustos'ta UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu yarı finalinde Çekya temsilcisi Slavia Prag'a 2-1 mağlup olmuştu.

