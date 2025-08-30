DOLAR
41,1 -0,11%
EURO
47,98 -0,07%
ALTIN
4.562,42 -0,02%
BITCOIN
4.448.308,6 -0,56%

ABB FOMGET, Helsinki'yi 3-2 Yenerek UEFA Avrupa Ligi'ne Katıldı

ABB FOMGET, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu üçüncülük maçında Helsinki'yi 3-2 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde etti.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 15:18
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 15:18
ABB FOMGET, Helsinki'yi 3-2 Yenerek UEFA Avrupa Ligi'ne Katıldı

ABB FOMGET, Helsinki'yi 3-2 Mağlup Edip Avrupa Ligi Biletini Aldı

Maçın Özeti

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET Kadın Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu üçüncülük maçında Finlandiya temsilcisi Helsinki'yi 3-2 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazandı.

Başkent Helsinki'nin ev sahipliğinde oynanan karşılaşma, Helsinki Futbol Stadı'nda gerçekleşti. ABB FOMGET'in gollerini 40. dakikada Maria Alves, 70. dakikada Ana Dias ve 80. dakikada Armisa Kuc kaydetti. Helsinki'nin sayıları ise 45+3'te Seivisto ve 90+8'de Heroum tarafından bulundu.

Sonuç ve İlerleyen Süreç

Bu sonuçla Ankara ekibi, turnuvadaki üçüncülük mücadelesini kazanarak UEFA Avrupa Ligi'nde yer alma hakkı elde etti. ABB FOMGET'in Avrupa Ligi'ndeki rakipleri, yarın yapılacak kura çekimiyle belirlenecek.

Hatırlanacağı üzere ABB FOMGET, 27 Ağustos'ta UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu yarı finalinde Çekya temsilcisi Slavia Prag'a 2-1 mağlup olmuştu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET Kadın Futbol Takımı, Finlandiya'da UEFA Şampiyonlar Ligi...

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET Kadın Futbol Takımı, Finlandiya'da UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu üçüncülük maçında Helsinki'yi 3-2 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET Kadın Futbol Takımı, Finlandiya'da UEFA Şampiyonlar Ligi...

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş Alanya'ya Gitti: Sakatlar Yok, El Bilal Toure ve Tiago Djalo Kadroda
2
Dumlupınar Diorama Müzesi Açılışı: Osman Aşkın Bak'tan 'Türkiye Yüzyılı' Mesajı
3
Beşiktaş, Corendon Alanyaspor Hazırlıklarını Sergen Yalçın ile Tamamladı
4
ikas Eyüpspor - RAMS Başakşehir: Süper Lig 4. Hafta Mücadelesi
5
Türkiye Go Şampiyonası Olympos'ta: 32 Sporcu Antalya'da Yarışıyor
6
Türkiye Özel Sporcular Yüzme Milli Takımı Tayland'dan 12 Madalya ile Döndü
7
Dünya Şampiyonası: Aslı Kalaç ve Elif Şahin Slovenya Maçını Kazanacaklarına İnanıyor

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta