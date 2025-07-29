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ABB FOMGET, Neftçi ile Maç Öncesi Hazırlıklarını Tamamladı

ABB FOMGET Kadın Futbol Takımı, Neftçi ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi öncesi çalışmalarını tamamladı.

Yayın Tarihi: 29.07.2025 22:43
Güncelleme Tarihi: 29.07.2025 22:43
ABB FOMGET, Neftçi ile Maç Öncesi Hazırlıklarını Tamamladı

ABB FOMGET Neftçi Maçına Hazır

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET Kadın Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu 4. Grup yarı finalinde yarın Azerbaycan temsilcisi Neftçi ile karşılaşacak. Takım, maç öncesinde hazırlıklarını büyük bir titizlikle tamamladı.

Son Antrenman Tiran'da

Başkent temsilcisi, Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Futbol Evi Stadı'nda gerçekleştirdiği son çalışmada, teknik direktör Hasan Vural yönetiminde çabukluk, top kapma ve pas çalışmaları yaptı.

ABB FOMGET ve Neftçi'nin karşılaşması, TSİ 19.00'da başlayacak. Maçta, İsveçli hakem Hanna Laajanen düdük çalacak.

Bu karşılaşmayı kazanan takım, 2 Ağustos Cumartesi günü finalde İsrail ekibi Kiryat Gat ile yine Arnavutluk'ta karşı karşıya gelecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET Kadın Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu...

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET Kadın Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu 4. Grup yarı finalinde yarın Azerbaycan temsilcisi Neftçi ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET Kadın Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu...

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET Kadın Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu 4. Grup yarı finalinde yarın Azerbaycan temsilcisi Neftçi ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

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