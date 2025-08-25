DOLAR
40,99 0,36%
EURO
48,01 0,65%
ALTIN
4.445,09 -0,3%
BITCOIN
4.589.109,97 0,63%

ABB FOMGET, Şampiyonlar Ligi Ön Elemesi İçin Finlandiya'ya Gitti

ABB FOMGET, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda 27 Ağustos'ta Slavia Prag ile oynamak üzere Finlandiya'ya hareket etti.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 15:57
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 16:00
ABB FOMGET, Şampiyonlar Ligi Ön Elemesi İçin Finlandiya'ya Gitti

ABB FOMGET, Şampiyonlar Ligi Ön Elemesi İçin Finlandiya'ya Gitti

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda 27 Ağustos'ta Çekya'nın Slavia Prag takımıyla karşılaşacak olan Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET Kadın Futbol Takımı, maça hazırlanmak üzere Finlandiya'ya gitti.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde geçen sezonu şampiyon tamamlayan ABB FOMGET, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Pegasus Hava Yolları'na ait uçakla başkent Helsinki'ye hareket etti.

7. grupta yer alan başkent temsilcisi, bu maçı kazanması halinde 30 Ağustos'ta oynanacak Valerenga-Helsinki maçının galibiyle play-off'a kalmak için mücadele edecek.

Kadro

Teknik Direktör: Hasan Vural

Kaleci: Selda Akgöz, Maria Sun Quinones, İrem Pehlivan

Defans: Gülbin Hız, Blerta Smaili, Sejde Aylin Abrahamsson, Heidi Lynne Ruth, Luibow Shmatkov, Rafa Sudre, Yana Derkaçh, Medine Erkan, Merve Nur Taşucu

Orta Saha: Suliat Abideen, Başak İçinözbebek, Ebru Şahin, Milica Mijatovic, Seda Nur İncik, Nayeli Rangel, Mateja Zver, Emine Ecem Esen

Forvet: Chuene Morifi, Olha Ovdiychuk, Maria Alves, Armisa Kuc, Ana Dias

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda 27 Ağustos'ta Çekya'nın Slavia Prag takımıyla...

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda 27 Ağustos'ta Çekya'nın Slavia Prag takımıyla karşılaşacak Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET Kadın Futbol Takımı, Finlandiya'ya gitti.

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda 27 Ağustos'ta Çekya'nın Slavia Prag takımıyla...

İLGİLİ HABERLER

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Melikgazi Kayseri Basketbol, Merve Uygül'ü Kadrosuna Kattı
2
Arkas Sailing Team, Palermo-Montecarlo 2025'te İkinci Oldu
3
A Milli Takım - İspanya biletleri: Kırmızı Üyelere öncelikli satış başladı
4
El Bilal Toure İstanbul'da: Beşiktaş'ın kiralık transferinde hareketli karşılama
5
Trabzonspor Basketbol'un Otomotiv Sponsoru Yeniköy Motors Oldu
6
Arsenal ve Villarreal Averajla Zirvede: Avrupa Ligleri Özetleri
7
Hentbol Süper Kupa: Nilüfer Belediyespor 37-36 Beşiktaş

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan