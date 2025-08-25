ABB FOMGET, Şampiyonlar Ligi Ön Elemesi İçin Finlandiya'ya Gitti
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda 27 Ağustos'ta Çekya'nın Slavia Prag takımıyla karşılaşacak olan Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET Kadın Futbol Takımı, maça hazırlanmak üzere Finlandiya'ya gitti.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde geçen sezonu şampiyon tamamlayan ABB FOMGET, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Pegasus Hava Yolları'na ait uçakla başkent Helsinki'ye hareket etti.
7. grupta yer alan başkent temsilcisi, bu maçı kazanması halinde 30 Ağustos'ta oynanacak Valerenga-Helsinki maçının galibiyle play-off'a kalmak için mücadele edecek.
Kadro
Teknik Direktör: Hasan Vural
Kaleci: Selda Akgöz, Maria Sun Quinones, İrem Pehlivan
Defans: Gülbin Hız, Blerta Smaili, Sejde Aylin Abrahamsson, Heidi Lynne Ruth, Luibow Shmatkov, Rafa Sudre, Yana Derkaçh, Medine Erkan, Merve Nur Taşucu
Orta Saha: Suliat Abideen, Başak İçinözbebek, Ebru Şahin, Milica Mijatovic, Seda Nur İncik, Nayeli Rangel, Mateja Zver, Emine Ecem Esen
Forvet: Chuene Morifi, Olha Ovdiychuk, Maria Alves, Armisa Kuc, Ana Dias
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda 27 Ağustos'ta Çekya'nın Slavia Prag takımıyla karşılaşacak Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET Kadın Futbol Takımı, Finlandiya'ya gitti.