ABB FOMGET, Slavia Prag ile Maç Hazırlıklarına Devam Ediyor

ABB FOMGET, 27 Ağustos'ta Slavia Prag ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi maçı için hazırlıklarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 11.08.2025 22:45
Güncelleme Tarihi: 11.08.2025 22:45
ABB FOMGET, Slavia Prag Maçına Hazırlanıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET Kadın Futbol Takımı, 27 Ağustos tarihinde Çekya temsilcisi Slavia Prag ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu maçı için hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor.

Yenikent Stadı'ndaki Antrenman

Takım, Yenikent Stadı'nda, teknik direktör Hasan Vural yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanda çabukluk, top kapma ve pas çalışmaları yaparak fiziksel açıdan etkili bir hazırlık süreci geçiriyor.

Idman, savunma ve hücum organizasyonları ile birlikte takim içi çift kale maç ile sona erdi. ABB FOMGET, bu yoğun hazırlık programını yarın yapılacak antrenmanla devam ettirecek.

Önceki Başarılar

ABB FOMGET, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi elemeleri ilk turunda Azerbaycan ve İsrail takımlarını eleyerek bir üst tura yükselme başarısı göstermişti. Takımın aldığı bu sonuçlar, Slavia Prag karşısındaki mücadele için moral kaynağı oluşturuyor.

