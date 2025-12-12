DOLAR
Adana Demirspor 1-6 Boluspor | Trendyol 1. Lig 17. Hafta

Trendyol 1. Lig 17. haftasında Boluspor, Adana Demirspor'u Hatay'da 6-1 yenerek farklı galibiyet aldı. Hasani hat-trick yaptı.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 16:37
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 16:37
Adana Demirspor 1-6 Boluspor | Trendyol 1. Lig 17. Hafta

Adana Demirspor 1-6 Boluspor — Trendyol 1. Lig 17. Hafta

Trendyol 1. Lig’in 17. haftasında Boluspor, Hatay’da karşılaştığı Adana Demirspor karşısında farklı bir galibiyet alarak maçı 6-1 kazandı.

Maçtan dakikalar

7. dakikada Devran’ın ortasında topla buluşan Doğancan, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda sağ ayağının dışı ile topu ağlara gönderdi. 0-1.

21. dakikada Barış’ın ceza sahasına ortasında Doğancan topa istediği vuruşu yapamadı. Boşta kalan meşin yuvarlağa sol ayağıyla sert bir şut çeken Hasani fileleri sarstı. 0-2.

34. dakikada Buğra’nın ceza sahasına gönderdiği topu kontrol eden Hasani, sağ ayağı ile vuruşunu yaparak takımının üçüncü golünü kaydetti. 0-3.

37. dakikada Doğancan’ın pasında topla buluşan Rasheed, kale alanı önünden sağ ayak içiyle meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-4.

58. dakikada Hasani’nin kullandığı köşe vuruşunda Arda’nın kafa vuruşunda top sol köşeden ağlarla buluştu. 0-5.

76. dakikada Harun’un uzun pasında topu alan Hasani, kaleci Murat’ı çalımlayarak altıncı golü kaydetti. 0-6.

82. dakikada Gelişen Adana Demirspor atağında Kürşat’ın sol ayağıyla çektiği şut sol köşeden auta gitti.

90. dakikada Doğuhan’ın ceza sahasına gönderdiği topu alan Kürşat sol ayak içi ile vuruşunda maçın skorunu belirleyen golü attı. 1-6.

Hakemler ve kadrolar

Hakemler: Yusuf Adnan Kendirciler, Sabri Öğe, Harun Güngör

Adana Demirspor: Murat Uğur Eser, Enes Demirtaş (Halil Aktaş dk. 78), Hasan Kaya (Ali Arda Yıldız dk. 61), Kadir Karayiğit, Buğra Demirkıran, Kürşat Türkeş Küçük, Ahmet Bolat, Ahmet Yılmaz (Ulaş İmergi dk. 71), Gökdeniz Tunç (Diyar Zengin dk. 46), Osman Kaynak, Mert Menemencioğlu (Doğuhan Dübüş dk. 46)

Yedekler: Aslan Atay, Kayra Saygan, Aykut Sarıkaya, Oktay Çimen

Teknik Direktör: Kubilayhan Yücel

Boluspor: Türker Dırdıroğlu, Lucas Lima, Işık Kaan Arslan (Onur Öztonga dk.46), Loic Kouagba, Devran Şenyurt, Rahman Buğra Çağıran (Harun Alpsoy dk. 66), Barış Alıcı (Ibrahim Akanbi Rasheed dk. 32), Florent Hasani, Doğan Can Davas (Ömürcan Artan dk. 78), Mario Balbudia, Arda Usluoğlu (Martin Boakye dk. 66)

Yedekler: Bartu Kulbilge, Kaan Alp Dizbay, Can Arda Yılmaz, Muhammet Mustafa Yıldız, Egemen Kazancı

Teknik Direktör: Ertuğrul Arslan

Goller ve kartlar

Goller: Doğancan (dk. 7), Hasani (dk 21, 34 ve 76), Rasheed (dk. 37), Arda Usluoğlu (dk. 58) (Boluspor), Kürşat Türkeş Küçük (dk. 90) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Enes Demirtaş (Adana Demirspor), Martin Boakye (Boluspor)

