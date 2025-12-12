Emre Belözoğlu: Kasımpaşa'nın Gençlerbirliği Beraberliği Üzdü

Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Kasımpaşa, konuk ettiği Gençlerbirliği ile golsüz berabere kaldı. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, karşılaşmanın kendileri için önemine vurgu yaptı ve beraberlikten dolayı üzüntüsünü dile getirdi.

Maç Değerlendirmesi

Belözoğlu, "Bizim konumumuz itibarıyla çok önemli bir maçtı. Maçın içinde oyuncular çok istekliydi. Momentumun bize geçtiği anlar var. Totalde bence bugün oyuncularım çok iyi mücadele etti" şeklinde konuştu. İkinci yarıda oyunun kendilerine geçtiğini ve galibiyete yakın tarafın kendileri olduğunu belirterek, hazırlık düzeyinden memnun olduğunu aktardı. Hazırlık sürecine dair, "Altı tane antrenman yaptık geldiğimizden beri. Bir buçuk taktik antrenmanla bu maça çıktık" ifadelerini kullandı.

Devre Arası Planları

Devre arasına girerken taktiksel alanda bazı değişiklikler yapacaklarını söyleyen Belözoğlu, takımda rekabeti artıracak ve belirli mevkilere takviye yapacak oyuncuların katılmasını istediklerini vurguladı. "Oyuncularımın tesislere mutlu gelmesini istiyorum" diyen teknik direktör, mevcut oyuncuların enerjisinden memnun olduğunu belirtti. Ayrıca, "Şota hoca çok iyi işler yaptı, fizik olarak iyi bir takım bıraktı" yorumunu yaptı.

Defansif Değerlendirme

Belözoğlu, Kasımpaşa'nın yıllardır hücuma yönelik oyun kimliğini koruduğunu, bunun artıları ve eksileri bulunduğunu anlattı. "Biraz daha defansif anlamda geliştirmemiz gereken yerler olduğunu düşünüyorum" diyerek savunma organizasyonuna dikkat çekti. Gol yememenin değerli olduğunu ancak sahadan tek puanla ayrılmanın kendilerini tatmin etmediğini belirterek, "Bu maç özelinde beraberlikten üzgün olduğumu söyleyebilirim" sözleriyle açıklamasını tamamladı.

