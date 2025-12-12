DOLAR
42,69 -0,22%
EURO
50,17 -0,02%
ALTIN
5.899,97 -0,82%
BITCOIN
3.839.860,47 1,76%

Emre Belözoğlu: Kasımpaşa'nın Gençlerbirliği Beraberliği Üzdü

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Trendyol Süper Lig 16. haftasında Gençlerbirliği ile golsüz berabere kaldıkları maç sonrası beraberlikten üzüntü duyduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 23:03
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 23:03
Emre Belözoğlu: Kasımpaşa'nın Gençlerbirliği Beraberliği Üzdü

Emre Belözoğlu: Kasımpaşa'nın Gençlerbirliği Beraberliği Üzdü

Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Kasımpaşa, konuk ettiği Gençlerbirliği ile golsüz berabere kaldı. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, karşılaşmanın kendileri için önemine vurgu yaptı ve beraberlikten dolayı üzüntüsünü dile getirdi.

Maç Değerlendirmesi

Belözoğlu, "Bizim konumumuz itibarıyla çok önemli bir maçtı. Maçın içinde oyuncular çok istekliydi. Momentumun bize geçtiği anlar var. Totalde bence bugün oyuncularım çok iyi mücadele etti" şeklinde konuştu. İkinci yarıda oyunun kendilerine geçtiğini ve galibiyete yakın tarafın kendileri olduğunu belirterek, hazırlık düzeyinden memnun olduğunu aktardı. Hazırlık sürecine dair, "Altı tane antrenman yaptık geldiğimizden beri. Bir buçuk taktik antrenmanla bu maça çıktık" ifadelerini kullandı.

Devre Arası Planları

Devre arasına girerken taktiksel alanda bazı değişiklikler yapacaklarını söyleyen Belözoğlu, takımda rekabeti artıracak ve belirli mevkilere takviye yapacak oyuncuların katılmasını istediklerini vurguladı. "Oyuncularımın tesislere mutlu gelmesini istiyorum" diyen teknik direktör, mevcut oyuncuların enerjisinden memnun olduğunu belirtti. Ayrıca, "Şota hoca çok iyi işler yaptı, fizik olarak iyi bir takım bıraktı" yorumunu yaptı.

Defansif Değerlendirme

Belözoğlu, Kasımpaşa'nın yıllardır hücuma yönelik oyun kimliğini koruduğunu, bunun artıları ve eksileri bulunduğunu anlattı. "Biraz daha defansif anlamda geliştirmemiz gereken yerler olduğunu düşünüyorum" diyerek savunma organizasyonuna dikkat çekti. Gol yememenin değerli olduğunu ancak sahadan tek puanla ayrılmanın kendilerini tatmin etmediğini belirterek, "Bu maç özelinde beraberlikten üzgün olduğumu söyleyebilirim" sözleriyle açıklamasını tamamladı.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Gençlerbirliği beraberliğinin ardından galibiyete yakın...

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Gençlerbirliği beraberliğinin ardından galibiyete yakın tarafın kendileri olduğunu bu sebeple beraberlikten dolayı üzgün olduklarını söyledi.

İLGİLİ HABERLER

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emre Belözoğlu: Kasımpaşa'nın Gençlerbirliği Beraberliği Üzdü
2
Özcan Bizati: Gençlerbirliği 3 puana talip olacak
3
Çaykur Rizespor 0-0 Kayserispor — İlk Yarı (Trendyol Süper Lig 14. Hafta)
4
Fenerbahçe, Trabzonspor Maçı İçin Hazırlıklarını Tamamladı
5
Özbelsan Sivasspor, Arca Çorum FK Maçına Hazır
6
Denizli Fenerbahçeliler Derneği'nde Aday Sayısı İkiye Çıktı — Utku Karataş Resmen Aday
7
İzmir Derbisi: Karşıyaka, Bornova 1877’i Alsancak’ta Ağırlıyor

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?